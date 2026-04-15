Tri desetletja modnih navdihov

Modni navdihi letos v Celju praznujejo 30 let predstavljanja aktualnih modnih novosti, blagovnih znamk, modnih hiš in trgovin, ki so v mestnem jedru knežjega mesta, zanimivih fotografij, videozapisov, predvsem pa je to lep družabni dogodek, ki vsako leto privabi tako znane Celjane kot tudi druge modne navdušence od blizu in daleč. Gre za prireditev, ki presega zgolj modno revijo, saj združuje ustvarjalnost, estetiko in druženje v edinstveno celoto. »Tradicija Modnih navdihov je zgodba o ustvarjalnosti in privilegij za mesto in regijo. Je priložnost, da se tisti, ki ponujajo modo v mestu, predstavijo vsem, ki tu živijo, ustvarjajo ali le prihajajo v mesto, hkrati pa je to zgodba o izjemnih ljudeh, ki modo ustvarjajo, imajo vizijo in iščejo popolnost izraza celostne podobe. Moda je osebna, moda povezuje vse veje umetnosti, od vrhunskih modelov vozil, kulinaričnih užitkov do ustvarjanja sodobnega, lepega prostora bivanja,« pove Vladimira Skale, stilistka in umetnica, ki vodi modno agencijo V.S. Styling in stoji za organizacijo Modnih navdihov.

Organizatorka Vladimira Skale z manekenkami FOTO: GREGOR KATIČ

Poleg različnih ponudnikov mode v mestnem jedru na modni reviji, kjer manekenke in manekeni predstavljajo najnovejše kolekcije, vsako leto dobijo priložnost tudi dijakinje Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, program ustvarjalec modnih oblačil, ki predstavijo svoje zaključne naloge. Letošnja idejna izhodišča so bila avantgarda, črno-bela eleganca in arhitekturni biseri. Modele so dijakinje izdelale samostojno – vse od ideje do skic, krojev, šivanja in modnih dodatkov, ki celostno dopolnijo podobo, pri čemer so jim s strokovnim znanjem in usmerjanjem pomagali mentorji iz vrst učiteljev strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka.

»V veliko veselje nam je tudi, da je že vsa tri desetletja del zgodbe Modnih navdihov celjska modna oblikovalka Jolanda Thaler, ki ustvarja oblačila pod lastno blagovno znamko. Skratka, moda je vizija lepega, moda nas povezuje in navdušuje ter daje priložnost videti in biti del ustvarjanja,« še poudari Skaletova in s tem povzame bistvo dogodka, ki presega zgolj modno predstavitev. Poleg spodnjega perila ter dnevnih in športnih oblačil smo si lahko ogledali tudi elegantne večerne in poročne obleke, ki so še posebno očarale obiskovalce in dodale pridih glamurja. Glasbeno je večer popestrila Vanesa Ramšak, pevka Pop Music Centra, ki je s svojim nastopom ustvarila prijetno vzdušje. Gostitelj večera je bil Sebastjan Vovk, dogodek pa so posneli dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v sodelovanju z VI TV spletno televizijo, pod režijsko taktirko Alena Pavšarja in Mateje Zorko Pavšar, kar je poskrbelo za kakovosten vizualni zapis večera.

Med znanimi Celjani smo opazili tudi Hajdi Korošec Jazbinšek z možem Urbanom. FOTO: GREGOR KATIČ