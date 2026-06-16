Tri neodpustljive laži, zaradi katerih je zakon slab

Ohranjanje zveze je v resnici delo. Dragoceno, vendar še vedno delo. In ena prvih stvari na seznamu zakonskega življenja je, da iz opisa dela odstranimo laži, zaradi katerih ljudje ostajajo ujeti v nesrečnih zakonih ali drugih oblikah intimnih zvez. Niza jih Your Tango.

Partner bo zapolnil praznino

Zveni znano? Moralo bi. To je ena največjih neodpustljivih laži o zakonu, ki jo širijo oglasi, filmi in lažne ljubezenske zgodbe. Druge laži vključujejo idejo, da je partner odgovoren za vašo srečo in da vas bo vedno potolažil, ko ste žalostni, ter pozdravil vaše rane. V teoriji dober partner nekaj tega res počne, vendar smo v resnici sami odgovorni za to, da skrbimo zase. Partner naj bo le velik dodatek, ne rešitev za vse. Na žalost bolj, kot človek potrebuje ljubezen, bolj je ranjen in bolj nezadovoljen, bolj verjame laži, da je partner odgovoren za njegovo izpolnjenost, takšno prepričanje pa znatno niža kvaliteto razmerja in količino sreče v njem.

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Vaša naloga je osrečiti partnerja

Ponovimo: za svojo srečo je vsak odgovoren sam. Najboljši zakoni nastanejo, ko se dva človeka resnično poznata in sprejemata, razumeta sebe in znata poskrbeti vsak zase. To je podobno navodilu v letalu, da kisikovo masko najprej namestite sebi, nato otroku. Razlog je jasen: če ne znate poskrbeti zase in biti srečni, tega ne boste sposobni dati niti osebi, ki jo ljubite.

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Zaljubljenost je večna

Obdobje medenih tednov ne traja večno. Obstajajo načini, kako ponovno zanetiti iskrico, vendar začetna evforija ni ljubezen, temveč zaljubljenost. Sčasoma pride do vsakdanjih konfliktov. Eden trdi, da je drugi preveč kritičen, drugi pa pravi, da ni bilo mišljeno tako. Pride do jeze, prizadetosti in, če nista previdna, lahko majhna težava preraste v velik konflikt. Ker smo naučeni verjeti, da mora biti ljubezen popolna, takšni trenutki pogosto zamajajo naš svet. Vendar ljubezen ni popolna in nikoli ne bo. Prav to, kako par prebrodi trenutke, ko izgine začetna zaljubljenost, pokaže pravo vrednost odnosa.