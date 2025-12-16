Tri nevarne posledice priprave hrane v umazani pečici

Čiščenje pečice zagotovo ni med najljubšimi gospodinjskimi opravili, morda je celo eno najbolj nepriljubljenih, a njena čistoča je tako z vidika priprave hrane kot zdravja zelo izredno pomembna. Strokovnjaki se strinjajo, da je to, kako pogosto je treba čistiti pečico odvisno od več dejavnikov: kako pogosto jo uporabljate, kakšno hrano pečete, kako stara je pečica in ali med pripravo po njej razlivajo ostanki hrane. Ralf Abundo, direktor čistilnega podjetja Canberra Bond Cleaning, meni, da bi v manjšem gospodinjstvu pečico, če ta nima samočistilne funkcije, morali drgniti vsakih tri do šest mesecev.

FOTO: Jevtic/Gettyimages

V večjih gospodinjstvih, kjer se pripravlja več obrokov, pa enkrat na mesec, ali najmanj na tri mesece, v nasprotnem primeru morda ne bo delovala optimalno, pravi. Posledice nerednega čiščenja pečice niso zanemarljive. Tudi če se zdi na pogled čista, se v njej velikokrat skrivajo nevidni sloji maščobe, hrustljavi ostanki hrane in karamelizirane drobtine, kar prinaša resne posledice tako za zdravje kot za delovanje pečice.

Umazana pečica lahko ogrozi zdravje

Neredno čiščenje lahko povzroči razvoj bakterij in plesni, zlasti na mestih, kjer hrana nenehno kaplja na dno in se tam zažge. Ko prižgete že umazano pečico, lahko visoka temperatura aktivira mikroorganizme ali sprosti škodljive snovi iz zažganih ostankov hrane. To v najslabšem primeru povzroči zastrupitev s hrano ali prebavne težave, vonj po zažgani hrani pa draži dihalne poti in poslabša alergijske odzive pri občutljivih osebah.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Še druge neprijetne posledice

Obrok, pripravljen v umazani pečici, lahko prevzame vonje prejšnjih jedi in maščobe, kar spremeni njegov okus. Tudi najkakovostnejše sestavine izgubijo aromo, zato hrana, čeprav je bila pripravljena pravilno, nima zaželenega okusa. Še za konec: maščoba in zažgani ostanki se zlahka vnamejo, kar v kuhinji poveča tveganje za požar. Poleg tega nabrani sloji umazanije otežujejo enakomerno razporejanje toplote v pečici, kar pomeni, da se hrana morda ne bo enakomerno spekla, grelci in ventilatorji pa se bodo hitreje obrabili, opozarja Glossy.rs.