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ODNOSI

Tri partnerjema skupne stvari, ki so pogoj za uspešen zakon ali zvezo

Obstajajo nepogrešljivi temelji vsakega odnosa.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 3. 6. 2026 | 19:44
3:13
A+A-

Dobre komunikacijske veščine so temelj vsake zdrave zveze, tudi partnerske. Uporabite jih in že na začetku ugotovite, ali so vama skupne tri pomembne stvari, ki lahko močno prispevajo k uspešnemu zakonu ali zvezi.

Temeljne vrednote

Temeljne vrednote oblikujejo naše vedenje, sprejemanje odločitev in življenjski namen. Lahko jih razumemo kot moralna načela in osnovna prepričanja, ki določajo, kako gledamo na svet okoli sebe. Zelo pomembno je, da jih delite s partnerjem. Seveda ni nujno, da se popolnoma ujemajo, vendar bi morale biti v ključnih stvareh usklajene.

Vsaj glede zvestobe, iskrenosti, želje po otrocih in podobnih pomembnih vprašanj bi morala imeti podobna stališča. Ne pričakujte, da boste drugo osebo sčasoma spremenili, raje pozorno poslušajte, kaj vam sporoča. Če o svojih vrednotah še nikoli niste resneje razmišljali, je zdaj pravi trenutek. Razumevanje temeljnih načel lahko pomaga preprečiti številne spore in prispeva k trdnejši zvezi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Spodobnost postavljanja meja

Znate reči ne? Ste v svoji zvezi postavili zdrave meje? Zdrave meje lahko opredelimo kot osebna pravila in omejitve, ki nam pomagajo prepoznati, kaj nam ustreza in kaj nam škoduje. Varujejo naše duševno zdravje in energijo ter nam omogočajo, da ostanemo zvesti sami sebi.

Pomembno je, da svoje meje jasno izrazite in jih brez občutka krivde sporočite partnerju, ta pa jih mora spoštovati. In obratno. Če delita podobne temeljne vrednote, najbrž tudi pri postavljanju zdravih meja ne bosta imela večjih težav. Zaradi česa bi prekinili zvezo ali zahtevali ločitev? Kakšnega vedenja ne bi nikoli prenašali? To so teme, o katerih je smiselno govoriti na začetku zveze, ne šele takrat, ko se pojavijo dvomi in težave.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Cilji

Kaj si želite od življenja? Kje se vidite čez pet, deset ali celo trideset let? Ste se o tem že pogovarjali s partnerjem? Če so vajini cilji in predstave o prihodnosti usklajeni, obstaja velika verjetnost, da si bosta za njihovo uresničitev prizadevala skupaj. Na poti do njih boste imeli podporo drug drugega, razvila bosta medsebojno spoštovanje in še dodatno utrdila svojo ljubezen. Pomembno je, da se odkrito pogovarjata o denarju in načinu njegove porabe, o otrocih, poklicnih načrtih, krajih, kjer bi želela živeti, ter drugih pomembnih življenjskih vprašanjih.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vsak od nas ima svoje sanje in cilje. Za uspešno in kakovostno zvezo je pomembno, da jih z osebo, s katero ste v zvezi, delita. Predvsem pa ohranita odprto komunikacijo. Dovolite si iskreno izraziti svoje misli in občutke ter z enako pozornostjo prisluhniti partnerju. Tako se bosta oba počutila slišana, razumljena in ljubljena, piše zadovoljna.hr.

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