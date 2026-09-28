Trije izgovori moških, ki predolgo vztrajajo v slabih zvezah

Ena od neizogibnih življenjskih resnic je, da se zveze včasih končajo. Čeprav obstajajo redki primeri srednješolskih ljubezni, ki trajajo vse življenje, si večina težko predstavlja, da bi za vedno ostala s svojim prvim fantom ali dekletom. A tako kot nekatere ženske tudi nekateri moški, namesto da bi rekli bobu bob, predolgo vztrajajo v slabih zvezah. Najpogosteje zaradi razlogov, ki jih niza Your Tango.

Bojijo se, da so zapravili preveč časa

Strah pred neuspehom ali prepričanje, da so izgubljali čas moškim včasih preprečuje, da bi končali zvezo, ki ne pelje nikamor. Morda je prav to eden od razlogov, da po podatkih ameriškega Nacionalnega centra za zdravstveno statistiko ženske vložijo zahtevo za približno 80 odstotkov ločitev v ZDA.

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Prepričanje, da lahko rešijo zvezo

Seveda imajo tudi zdrave zveze težka obdobja. Toda obstaja razlika med začasnimi težavami in temeljnim neskladjem, ki ga ni mogoče odpraviti. Oklepanje nečesa, česar v resnici ni več, lahko povzroči le še več zamere in prezira. Raziskave pa kažejo, da približno eden od šestih moških v slabi zvezi vztraja vsaj šest mesecev, saj upa, da se bodo stvari izboljšale.

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Občutek, da izgubljajo zaupnika

Medtem ko se ženske, kadar se znajdejo v čustveni stiski, lažje zaupajo družini ali prijateljem, moški pred svojimi praviloma ostajajo bolj zadržani. V težkih trenutkih si nadenejo pogumen obraz in se lahko zatečejo tudi k različnim razvadam. Partnerka je pogosto ena redkih oseb v njihovem življenju, ki ji popolnoma zaupajo in se ji čustveno odprejo. Če izgubijo to osebo, izgubijo tudi svojega glavnega zaupnika, kar je izjemno boleče.