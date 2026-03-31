Poznate tri razloge za tesnobnost v srečni zvezi?

Stalna skrb, ki naj bi vas zaščitila pred zlomljenim srcem, vas izčrpava in lahko odnosu povzroči nemalo škode. »Ironično je, da bolj, ko se nekdo s pretirano zaskrbljenostjo trudi zaščititi svojo zvezo, več stresa in nesporazumov lahko ustvari,« je za Self povedala terapevtka Melina Alden iz Santa Monice. V praksi je to lahko videti kot stalno iskanje zagotovil v smislu Si prepričan(a), da je med nama vse v redu?, Me ne boš zapustil(a)?, pretirano analiziranje običajnih sprememb razpoloženja ali kot oklepanje partnerja na načine, ki ga lahko odrinejo stran. To še dodatno okrepi strah pred zapuščenostjo, ki ste ga želeli preprečiti. »Tesnobnost v zvezi ni vedno potreba po pozornosti ali neracionalnost, niti nekaj, česar bi se morali sramovati. Najpogosteje gre za poskus možganov, da bi vas zaščitili,« je še povedala Melina in nanizala nekatere razloge, zakaj se pojavi, ter strategije, ki vam lahko pomagajo bolj zaupati temu, kar je dejansko pred vami.

Slabe izkušnje iz preteklih zvez

Če so vas v preteklosti prevarali, nenadoma izginili brez razlage ali vas nepričakovano zapustili v trenutku, ko je bilo vse videti v redu, je razumljivo, da težko popolnoma zaupate novemu partnerju. »V takih in podobnih primerih so se možgani morda naučili pričakovati nevarnost ali zavrnitev,« pojasnjuje Aldenova in dodaja: »Zato lahko tudi nevtralne situacije v zvezi sprožijo tesnobnost.«

Splošni pesimizem

Nekateri so naravno bolj nagnjeni k tesnobnosti in pretiranemu razmišljanju o vsem: o napaki v službi ali mimobežni šali, ki se nenadoma zdi usodna. Na žalost ljubezensko življenje ni izjema. »Lahko imajo kognitivno pristranskost do najslabših scenarijev, zato njihov um preskoči iz majhnih negotovosti, kot je ni se oglasil/-a, do velikih zaključkov, kot je zagotovo izgublja zanimanje,« pravi terapevtka. Partnerjeva zagotovila lahko prinesejo začasno olajšanje, vendar se brez reševanja globljih vzorcev pretiranega premlevanja krog misli nadaljuje.

Strah pred ranljivostjo

Podariti nekomu svoje srce je že samo po sebi tvegano. Vedno, ne glede na to, kako zelo se trudite ravnati pravilno, obstaja možnost, da partner odide. »Ta ranljivost lahko sproži globok strah in misli, kot so če se sprostim in se počutim varno, bom ranjen(a),« pravi Aldenova. Takšna oblika paranoje vam lahko daje občutek, da ste vedno korak pred možno bolečino, hkrati pa tvegate, da ustvarite napetost tam, kjer je sploh ni bilo.

Kaj lahko storite?

Da bi preprečili, da bi se ena vsiljiva misel razvila v dvom o celotni zvezi, strokovnjakinja priporoča, da se ustavite in situacijo z nekaj realnimi vprašanji realno ocenite. Če ste prepričani, da vas bo partner zapustil, ker je pozno odgovoril na sporočilo, se vprašajte: »Ali imam dokaze, da nekaj ni v redu?« Če partner deluje slabe volje ali umaknjen po napornem dnevu, se ustavite in se vprašajte: »Ali gre za ponavljajoči se vzorec ali le za trenutno stanje?« Pomaga tudi, če svojo pozornost usmerite na to, kar v zvezi dejansko deluje. Pogosteje pojdita na sprehod, skupaj skuhajta obrok ali si v postelji oglejta najljubšo serijo. Ko zavestno preusmerite pozornost z izmišljenih težav na pozitivne skupne izkušnje, vam bo veliko lažje doumeti, da so dobri trenutki preprosto … dobri.