SKRIVNOST HOTELSKEGA UDOBJA

Triki oblikovalcev: s preprogami do toplejšega, tišjega in bolj urejenega doma

Če jo dobro izberemo, je preproga lahko dekorativna pika na i vsakega doma
S preprogo lahko vizualno zamejimo posamezne dele prostora. FOTO: Pc Photography/Getty Images

Večje so bolj funkcionalne, a jih je težje vzdrževati. FOTO: Hikesterson/Getty Images

Tudi majhna deluje lepo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Mehka površina poskrbi za dodaten prostor za družinske aktivnosti. FOTO: Stockphotodirectors/Getty Images

A. J.
 25. 2. 2026 | 09:10
4:48
Preproga v domu ni več samoumevna oprema, temveč premišljena odločitev. Če želimo prostor narediti toplejši, bolj povezan in akustično prijetnejši, je preproga pogosto ena najhitrejših rešitev. Notranji opremljevalci svetujejo, da si najprej odgovorimo na dve vprašanji: kakšna je funkcija prostora in kakšen je naš življenjski slog. V dnevni sobi naj bo preproga dovolj velika, da poveže sedežno garnituro v enotno celoto. Priporočilo je, da vsaj sprednje noge kavča in foteljev stojijo na njej, še bolje pa je, da je pod celotnim sediščem. Premajhna preproga, ki plava sredi prostora, deluje nedokončano. V odprtih tlorisih lahko z večjo preprogo vizualno ločimo dnevni del od jedilnice ali kuhinje.

Če je naš namen ustvariti prijeten kotiček za branje ali mehko podlago za noge, ko sedimo na kavču, je manjša preproga pred kavčem praktična in estetsko smiselna rešitev. Posebno v manjših dnevnih sobah lahko velika preproga prostor vizualno zapolni, medtem ko manjša različica deluje lažje in bolj zračno. Pomembno pa je, da majhna preproga ne deluje naključno. Postavimo jo tako, da smiselno dopolnjuje postavitev pohištva – na primer ob klubski mizici ali pod počivalnikom. V jedilnici moramo biti še posebno pozorni na dimenzije. Preproga mora segati vsaj 60 centimetrov prek roba mize na vseh straneh, da stoli tudi ob odmiku ostanejo na njej. Priporočljivo je izbrati nizko tkanje ali ravno vezavo, saj se takšna preproga lažje čisti in stole po njej nemoteno premikamo. V spalnici lahko ustvarimo občutek hotelskega udobja z veliko preprogo pod posteljo, ki sega vsaj 50–70 centimetrov na vsako stran. Če prostora nimamo veliko, lahko uporabimo dve manjši preprogi ob straneh postelje. V otroških sobah izberemo mehkejše, pralne materiale, ki prenesejo več obremenitev.

Madeže čistimo takoj.

Naravni odtenki

Kar zadeva materiale, je izbira ključna. Volna je trpežna, naravno odporna proti madežem in prijetna na dotik, vendar je cenovno višje pozicionirana. Sintetični materiali, kot sta polipropilen ali poliester, so cenovno dostopnejši in enostavni za čiščenje, zato so primerni za družine z majhnimi otroki ali hišnimi ljubljenčki. Juta in sisal sta zelo priljubljena v sodobnih interierjih, a nista najboljša izbira za prostore, kjer se pogosto razliva tekočina. Trenutni trendi se nagibajo k naravnim odtenkom, umirjenim barvam – peščeni, karamelnim, toplim sivim in olivnim odtenkom. Namesto izrazitih, kontrastnih vzorcev so v ospredju subtilne teksture, ročno tkani videzi in nežne geometrijske linije. V modernih domovih opažamo tudi plastenje – kombinacijo več preprog različnih tekstur, ki ustvarijo globino prostora. Pri izbiri moramo razmišljati tudi o praktičnosti. Če imamo talno gretje, preverimo, ali je preproga primerna zanj. Na gladkih tleh uporabimo protizdrsno podlogo.

Dvakrat na teden

Redno sesanje in občasno globinsko čiščenje sta nujna, da preproga ohrani videz in čistočo. Preprogo sesamo vsaj enkrat, raje dvakrat na teden, v gospodinjstvih z otroki ali hišnimi ljubljenčki še pogosteje. Sesamo v različnih smereh, da odstranimo umazanijo med vlakni. Pri volnenih ali daljših vlaknih uporabimo nastavek brez rotirajoče krtače, da vlaken ne poškodujemo. Madeže očistimo takoj. Tekočino najprej popivnamo s papirnato brisačo ali čisto krpo – nikoli ne drgnemo, saj madež s tem le potisnemo globlje v vlakna. Nato uporabimo mlačno vodo in blag detergent ali namensko čistilo za preproge. Vedno najprej preizkusimo čistilo na neopaznem delu, da preverimo, ali vpliva na barvo.

Pri globinskem čiščenju imamo več možnosti. Lahko uporabimo mokro čiščenje z ekstrakcijskim čistilnikom (t. i. globinski sesalnik), ki izpere umazanijo iz vlaken. To je priporočljivo storiti enkrat do dvakrat na leto, odvisno od uporabe. Preprogo moramo po pranju dobro posušiti, da preprečimo nastanek plesni ali neprijetnih vonjav. Pri občutljivih materialih, kot so volna, svila ali ročno tkane preproge, je priporočljivo profesionalno kemično čiščenje. Naravne preproge iz jute ali sisala ne prenašajo veliko vlage, zato jih čistimo suho – z nežnim sesanjem in suhim čistilnim prahom.

