Z MALO TRUDA GRE

Triki za lažje čiščenje zamaščene posode

Ostanke hrane, zlasti mastne in barvite, je včasih težko spraviti s plastičnih posodic.
Plastika je rahlo porozna in zato pogosto vpije maščobo. FOTO: Maliflower73/Getty Images

Plastika je rahlo porozna in zato pogosto vpije maščobo. FOTO: Maliflower73/Getty Images

Steklena posoda je najboljša, a so plastične veliko lažje. FOTO: Gustavo Muñoz Soriano/Getty Images

Steklena posoda je najboljša, a so plastične veliko lažje. FOTO: Gustavo Muñoz Soriano/Getty Images

Z malo truda jo bomo očistili. FOTO: Robin Gentry/Getty Images

Z malo truda jo bomo očistili. FOTO: Robin Gentry/Getty Images

Plastika je rahlo porozna in zato pogosto vpije maščobo. FOTO: Maliflower73/Getty Images
Steklena posoda je najboljša, a so plastične veliko lažje. FOTO: Gustavo Muñoz Soriano/Getty Images
Z malo truda jo bomo očistili. FOTO: Robin Gentry/Getty Images
L. K.
 23. 1. 2026 | 17:14
Mnogi še vedno prisegamo na doma pripravljeno kosilo, ki ga odnesemo v službo. Steklena posoda je za prenos hrane najboljša, vendar so plastične posodice veliko lažje in zato pogostejša izbira. Vendar … Če je zamaščena, plastično posodico le stežka očistimo. Na srečo obstaja nekaj trikov, s katerimi lahko odstranimo mastne madeže, tudi madeže paradižnikove omake ali rumenega karija, ter neprijetne vonjave.

Trik z brisačo

Plastika je rahlo porozna in zato rada vpije maščobe, tudi kis. Če je opraskana, počena ali hrapava, jo je najbolje zavreči (v zabojnik za plastiko), saj se lahko v razpokah zadržujejo bakterije. Znebimo se je tudi, če se je deformirala zaradi toplote, prav tako, če tudi po temeljitem pranju ostaja mastna ali smrdi. Povejmo še, da so se izdelki brez BPA začeli širše uveljavljati šele po letu 2010, zato starejše posode res niso najboljša izbira.

Opraskano, počeno ali hrapavo zavržemo.

Nazaj k pomivanju: posodo najprej splaknemo ali z nje obrišemo ostanke hrane. Vanjo položimo prepognjeno papirnato brisačo, dodajmo dovolj detergenta za pomivanje posode in kar do tretjine nalijmo vročo vodo. Zaprimo pokrov. Naslednjih pol minute do minute stresajmo, nakar tekočino odlijemo, brisačko zavržemo, posodo obrišemo in splaknemo.
Lahko pa naredimo iz sode in vode pasto ter jo nanesemo na madeže. Sodo lahko potresemo tudi po dnu, le rahlo jo moramo navlažiti. Skratka, pustimo od 15 do 30 minut, nato zdrgnemo z gobico. Posodo nato operemo z detergentom in toplo vodo, splaknemo in osušimo.

Razkužilo za roke lahko uspešno razgradi mastne madeže.

Rešitev je lahko posebna kopel. V korito natočimo vročo vodo, da bo prekrila posode. Potem vsujmo belilo na osnovi klora (1 žlico na 4 litre vode). Namakajmo vsaj 30 minut, potem vodo spustimo oziroma odlijmo, če smo posodo namakali v lavorju, posodo dobro splaknimo ter operemo kot običajno. Prostor obvezno prezračimo! Najbolje bi bilo, da bi bilo okno odprto ves čas postopka. Potem je tu razkužilo za roke, ki vsebuje topila, denimo, izopropilni alkohol, in lahko zato uspešno razgradi mastne madeže. V posodo nalijmo le toliko razkužila, da bo prekril madeže, ter pustimo delovati približno 30 minut. Tekočino odlijmo, posodo splaknimo, operimo z detergentom ter toplo vodo, na koncu še dobro osušimo.

Z malo truda jo bomo očistili. FOTO: Robin Gentry/Getty Images
Z malo truda jo bomo očistili. FOTO: Robin Gentry/Getty Images

Steklena posoda je najboljša, a so plastične veliko lažje. FOTO: Gustavo Muñoz Soriano/Getty Images
Steklena posoda je najboljša, a so plastične veliko lažje. FOTO: Gustavo Muñoz Soriano/Getty Images

