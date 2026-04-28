KORISTNI NAPOTKI

Triki za popoln piknik: če vsak prispeva svoj del, je priprava manj naporna

Majhne, premišljene rešitve pogosto odločajo o tem, ali bo druženje prijetno in sproščeno ali nepotreben vir stresa.
Bistvo ni hrana, temveč druženje v naravi. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Dobra organizacija je zagotovilo za dobro vzdušje. FOTO: Stockbyte/Getty Images

Ne pozabimo na kremo za sonce in repelente. FOTO: Dreet Production/Getty Images

A. J.
 28. 4. 2026 | 20:21
Preden začnemo pripravljati hrano in zlagati stvari v košare, je smiselno odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj. Kdo pride na piknik? Kje bo potekal? Kako bomo prišli tja? In ob kateri uri se bomo zbrali? Pomembno je preveriti tudi vremensko napoved ter razmisliti, kaj izbrana lokacija sploh omogoča. Je v bližini dovolj sence, so tam stranišča, mize ali igrišče, je prostor primeren tudi za otroke, starejše ali ljudi z gibalno oviranostjo? Ko zberemo te informacije, si pripravimo seznam potrebščin in nalog. Naslednji korak je priprava. Dobro je vedeti, kdo bo kaj prinesel in za kaj smo odgovorni sami. Prav tu se pogosto pokaže, kako koristna je jasna delitev nalog. Če vsak prispeva svoj del, je priprava manj naporna, hkrati pa je manj možnosti, da bi kaj pozabili. Veliko lahko storimo vnaprej: narežemo sadje in zelenjavo, pripravimo domače napitke, namaze ali solate. Hrana naj bo preprosta, praktična, taka, da ne zahteva preveč pribora. Med primernejše izbire sodijo sendviči, zavitki, sir, krekerji, sadje, zelenjava in različni prigrizki, ki jih je mogoče brez večjih priprav postreči na prostem.

Tudi pri pijači je koristno razmisliti vnaprej. Za večjo družbo je hladilna torba z ledom skoraj nujna, za manjši piknik pogosto zadostuje že dobro izolirana torba. Osvežilne limonade, domači napitki ali preproste gazirane pijače so običajno najbolj praktična izbira. Namesto klasičnih hladilnih vložkov zamrznemo plastenke vode. Te med potjo ohranjajo hrano in pijačo hladni, pozneje pa jih lahko preprosto uporabimo še za osvežitev.

Za več reda na odeji s seboj vzamemo lahek pladenj ali tršo podlago.

Po sklopih

Na jutro piknika je najbolje, da ne pakiramo na hitro. Takrat ponovno pregledamo sezname in preverimo, ali smo pripravili vse: hrano, pijačo, podlogo, pribor, prtičke, vreče za odpadke in druge potrebščine. Pri pakiranju pomaga, da stvari razporedimo po sklopih. Uporabimo lahko škatle ali košare z oznakami, denimo »pijača«, »hrana« in »oprema«. Tako je vse bolj pregledno, hkrati pa med piknikom lažje vzdržujemo red. Pri družinskih piknikih je koristno, da vsak prevzame eno nalogo. Otroci lahko pripravijo odejo, knjige ali igre, odrasli pa poskrbijo za hrano, pijačo in drugo opremo.

Prav tako je pametno, da sendvičev ne sestavimo v celoti že doma, saj se kruh med prevozom hitro navlaži. Veliko bolje je, če sestavine shranimo ločeno in sendviče dokončno pripravimo šele na kraju piknika. Dobro se obnese rola papirnatih brisač, ki je pogosto uporabnejša od navadnih prtičkov, saj pride prav tako pri brisanju rok kot pri manjšem čiščenju. Za več reda in manj nerodnosti na odeji lahko s seboj vzamemo lahek pladenj ali tršo podlago, na katero postavimo kozarce, krožnike ali skodelice. Tako se izognemo polivanju in lovljenju ravnotežja na mehki travi. Poseben čar imajo jedi, ki jih dokončno sestavimo šele na prizorišču. Sir, krekerji, sadje ali sestavine za sendviče tako ostanejo sveži, piknik pa deluje bolj sproščeno in hkrati nekoliko bolj domiselno.

Če piknik traja do večera, pridejo prav prenosne LED-lučke ali solarne svetilke, ki ustvarijo prijetno svetlobo brez potrebe po električnem priključku. V naravi ne smemo pozabiti niti na zaščito pred soncem in insekti. S seboj je smiselno vzeti kremo za sončenje, sredstvo proti mrčesu in osnovni komplet prve pomoči. Dobrodošle so tudi vreče za odpadke, saj velja prostor zapustiti takšen, kot smo ga našli.

Koristen dodatek je rezervni komplet oblačil, na primer lahka jopica ali dodatne nogavice. Temperatura se lahko proti večeru hitro spremeni, zlasti ob vodi ali na bolj odprtih mestih. Če smo dlje zunaj, prav pride tudi prenosna baterija, da lahko po potrebi uporabljamo telefon, zvočnik ali svetila.

Namesto klasičnih hladilnih vložkov zamrznemo plastenke vode.

piknikkulinarikahranaprosti čas
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
