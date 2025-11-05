Trikrat ne za mir v sebi

Življenje je pogosto naporno. Človek se včasih počuti kot skladišče, prepolno misli, čustev, starih zamer in nepotrebnih strahov, ki mu jemljejo energijo.

Ko se vam zdi, da vse razpada, in da izgubljate tla pod nogami, se spomnite na preprosto pravilo: pravilo treh ne.

Na kaj se nanašajo, razkriva sensa.rs.

NE hitite z odzivom

Prvi ne se nanaša na premor.

Ko nas kdo prizadene, kritizira ali se počutimo ogrožene, se pogosto odzovemo impulzivno: branimo se, iščemo izgovore ali napadamo. Prav takrat nastanejo prepiri, izrečene so besede, ki jih kasneje obžalujemo in sprejemamo odločitve, ki se na koncu izkažejo za napačne.

Premor ni znak šibkosti, temveč moči. To je trenutek, ko razum dohiti čustva.

Preštejte do tri, globoko vdihnite in na zadeve poglejte z razdalje. Pogosto boste ugotovili, da stvari niso tako drastične, kot so se zdele v prvem trenutku.

FOTO: Alones Creative/Gettyimages

NE prevzemajte tujih bremen

Drugi ne se nanaša na meje.

Mnogi nase prevzemajo tuja čustva in naloge: krivdo, jezo ali odgovornost za čustva drugih. A vsak posameznik je odgovoren za svoje občutke in svoje odzive.

Če je nekdo nesrečen, to izvira iz njega. Če je nekdo nesramen, je to njegov način spoprijemanja z bolečino.

Niste strelovod za tuja čustva. Vprašajte se: »Ali je to res moja stvar?« Če ni, jo v mislih vrnite tistemu, ki mu pripada, in začutili boste olajšanje.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

NE pozabite nase

Tretje ne je najpomembnejši.

Pogosto skrbimo za druge, se trudimo biti prijazni, koristni in odgovorni, medtem pa pozabljamo nase: na svoje želje, potrebe in trenutke sprostitve.

Notranji svet je kot vrt: če ga ne zalivate, ovene.

Ne odrivajte sebe na stranski tir. Majhne radosti, trenutki tišine, prijazne besede, ki jih namenite sebi niso sebičnost, temveč duhovna higiena. Brez tega ne morete ostati iskreni in celoviti.

FOTO: Boris Jovanovic/Gettyimages

Torej:

Ne hitite, ne nosite tujih težav in ne pozabite nase.

To preprosto pravilo vsakega vrača h koreninam, k vašemu pravemu, mirnemu jazu.