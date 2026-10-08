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Trinajst največjih zmot o ljudeh, ki živijo brez partnerja

Biti samski ne pomeni biti osamljen, zdolgočasen in zagrenjen.
FOTO: Tim Robberts/Gettyimages

FOTO: Tim Robberts/Gettyimages

FOTO: D3sign/Gettyimages

FOTO: D3sign/Gettyimages

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Tim Robberts/Gettyimages
FOTO: D3sign/Gettyimages
FOTO: Shutterstock
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
M. Fl.
 8. 10. 2026 | 18:00
4:54
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Življenje brez partnerja ne pomeni nujno sebičnosti ali čustvenega neuspeha, temveč je lahko zavestna izbira, ki prinaša več svobode. 24sata.hr niza najpogostejše zmote o ljudeh, ki živijo sami.

Mit o osamljenosti in izolaciji

Mnogi menijo, da tisti, ki v zrelih letih nimajo partnerja, svoje dneve vedno preživljajo sami in osamljeni. Toda številni samski ohranjajo tesne odnose s prijatelji, sosedi in člani skupnosti ter svoj čas zapolnjujejo z druženji, izleti in različnimi dejavnostmi.

Zmota, da so sebični in zavračajo družino

Obstaja predsodek, da imajo osebe, ki se odločijo starost preživeti brez partnerja, težaven značaj in si ne želijo tesnih odnosov z družino. V resnici pogosto cenijo svojo svobodo in čas zase, hkrati pa z veseljem pomagajo sorodnikom in so odprti za druženje z najbližjimi.

Napačno prepričanje, da v krizah nimajo podpore

Samske si pogosto predstavljamo kot posameznike, ki bi, če bi zboleli ali imeli druge težave, ostali popolnoma sami. Vendar mnogi skozi življenje zgradijo močne odnose s prijatelji, sodelavci in ljudmi iz svoje skupnosti, ki jim lahko pomagajo, kadar potrebujejo pomoč.

Mit o dolgočasju zaradi življenja brez skupne rutine

Pari včasih menijo, da je življenje brez partnerja monotono in brez vsebine. A samski v zrelejših letih svoj čas pogosto namenjajo hobijem, potovanjem, umetnosti, učenju in drugim interesom, za katere v partnerskem odnosu morda ne bi imeli toliko časa.

FOTO: D3sign/Gettyimages
FOTO: D3sign/Gettyimages

Predpostavka, da so v ozadju nerazrešene travme iz otroštva

Življenje brez partnerja se velikokrat povezuje s travmami iz preteklosti ali strahom pred zavrnitvijo. Kljub temu se številni odrasli, potem ko premislijo o svojih ciljih, potrebah in načinu življenja, ki jim najbolj ustreza, zavestno odločijo ostati sami.

Mit o finančni nestabilnosti, ker si ne delijo stroškov s partnerjem

Neredko se domneva, da je, zlasti v poznejših letih, težko samostojno pokrivati življenjske stroške. Toda osebe, ki živijo same, lahko skrbno upravljajo denar, poleg tega nimajo nekaterih večjih izdatkov, povezanih z vzgojo otrok ali finančnimi obveznostmi partnerja.

Napačno prepričanje, da se brez partnerja počutijo nepopolne

Družba pogosto sporoča, da človek ni zares izpolnjen, dokler ne najde svoje druge polovice. Vendar številni samski občutek izpolnjenosti najdejo v lastnih interesih, karieri, prijateljstvih in svobodi, ki jo prinaša samostojno življenje.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Zmota, da zavračajo tradicijo in lokalno skupnost

Samske včasih opisujejo kot posameznike, ki ne marajo družinskih srečanj, praznovanj in druženja. Toda mnogi so zelo dejavni v svoji skupnosti, sodelujejo pri humanitarnih akcijah, organizirajo dogodke in negujejo odnose z ljudmi okoli sebe.

Mit, da zanemarjajo zdravje, ker nimajo partnerja, ki bi skrbel zanje

Nekateri menijo, da osebe brez partnerja zanemarjajo prehrano, zdravniške preglede ali lastno zdravje. V resnici številni samski zelo resno jemljejo skrb zase, redno hodijo na preglede, pazijo na prehrano in odgovorno jemljejo predpisana zdravila.

Prepričanje, da je samskost v zrelejših letih vedno posledica zavrnitve

Obstaja predpostavka, da je človek ostal sam zato, ker ga nihče ni želel za partnerja. V resnici so številni moški in ženske zavestno zavračali zakon ali resne zveze, ker so želeli ohraniti svojo samostojnost in se posvetiti lastnim ciljem.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Napačno mnenje, da ne znajo živeti z drugimi

Samostojno življenje ne pomeni, da človek ne zna sodelovati ali spoštovati mnenj drugih. Mnogi samski zelo dobro delujejo na delovnem mestu, v družbi in skupnosti ter znajo graditi kakovostne odnose z drugimi.

Mit, da bodo v starosti obžalovali svojo odločitev

Družina in okolica samske pogosto opozarjata, da bodo nekega dne obžalovali, ker niso ustvarili tradicionalne družine. Kljub temu so številni, ki so takšno življenje zavestno izbrali, tudi v poznejših letih zadovoljni s svojimi odločitvami in načinom življenja.

Zmota, da njihovo življenje ne bo pustilo nobene sledi

Eden najbolj razširjenih mitov je, da človek brez otrok in partnerja ne more pustiti trajne zapuščine. Toda sled lahko pustimo na številne načine: s pomočjo nečakom, prijateljem in skupnosti, z ustvarjanjem kariere, humanitarnim delom ali preprosto z odnosi, ki smo jih gradili skozi življenje.

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