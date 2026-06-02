PAMETNI TELEFONI

Tu sta kralja detajlov: Xiaomijeva nova telefona, razvita v sodelovanju z Leico

Kitajski velikan je predstavil serijo zelo zmogljivih pametnih telefonov xiaomi 17T v dveh velikostih in s tremi kamerami z odlično lečo telefoto.
Podpredsednica Xiaomija in vodja trženja Xu Fei je predstavila nova telefona xiaomi 17T in 1T pro. FOTO: Staš Ivanc

Novi xiaomi 17T pro se lahko pohvali z zajetno baterijo, je poudaril vodja komuniciranja pri Xiaomiju T. J. Walton. FOTO: Staš Ivanc

Marcus Eschweiler, vodja oddelka za mobilno fotografijo pri Leici, je opisal delovanje funkcije leica live moment, ki iz statične fotografije naredi kratek video. FOTO: Staš Ivanc

Nova pametna urica FOTO: Staš Ivanc

Telefona sta naphana z najsodobnejšo tehnologijo. FOTO: Staš Ivanc

Razširjena družina FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 17T in slušalke buds 6 FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 2. 6. 2026 | 07:40
Kitajski Xiaomi je danes na Dunaju globalno predstavil svoja najnovejša junaka serije T, ki iščeta idealno razmerje med ceno in vrhunskimi zmogljivostmi: pametna telefona xiaomi 17T in xiaomi 17T pro. Serija 17T se lahko pohvali z naprednim naborom kamer, razvitih v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica, pri čemer še posebej izstopa leča telefoto s petkratno optično povečavo, z zaslonom z zaščito za oči in z baterijo velike zmogljivosti.

Linija 17T, ki predstavlja cenovno ugodnejšo premijsko serijo v primerjavi s prestižno serijo xiaomi 17, prvič doslej prinaša dve velikosti naprav, zasnovana pa je s ciljem ponuditi odlično uporabniško izkušnjo sodobnemu uporabniku, je poudarila podpredsednica Xiaomija in vodja trženja Xu Fei.

Nova xiaomija 17T in 17T pro se lahko pohvalita s sistemom leica telemaster, ki je zasnovan za fotografijo telefoto v različnih scenarijih. Ta napredna kamera omogoča zajemanje portretov, makroposnetkov, odrskih prizorov in dogodkov z izjemno natančnostjo. Kakor so poudarili xiaomijevci, leica telemaster omogoča uporabnikom, da ujamejo trenutke, ki se zgodijo hitro in jih je težko ponoviti.

Pri tem posebej izstopa petkratna optična povečava leče telefoto, ki omogoča zajemanje »živih« trenutkov trenutkov z razdalje, pri čemer na račun velike povečave ohranja občutek bližine, dinamike in atmosfere. To je še posebej uporabno pri športnih dogodkih in koncertih, kjer se ključni trenutki zgodijo v hipu. Petkratni optični zum ponuja ravnovesje med približevanjem prizora in ohranjanjem širšega kadra, kar omogoča sledenje gibanju in zajemanje odločilnih trenutkov.

Marcus Eschweiler, podpredsednik oddelka za mobilno fotografijo pri nemški Leici, je poudaril, da nova funkcija leica live moment dodatno nadgradi kakovost fotografij, saj omogoča, da fotografije ne ostanejo le zamrznjeni kadri, ampak ohranijo občutek življenja. Portreti delujejo naravneje, spontani trenutki pristneje, gibanje pa bolj prisotno.

Perspektiva telefoto pomaga ločiti subjekt od ozadja, kar ustvarja mehak, filmski učinek, leica live moment pa doda subtilno dinamiko izrazu, pogledu ali gibu. Po domače: iz statične fotografije dobimo kratek video.

Za dodatno približevanje oddaljenih prizorov je tu AI ultra zoom, ki se aktivira pri 20-kratni povečavi in omogoča do 120-kratno povečavo. Ne glede na to, ali gre za športni dogodek, koncert, potovanje, portret ali spontan vsakdanji trenutek, nova serija omogoča, da ključni kader ne ostane nezabeležen.

Odličen zaslon in zaščita za oči

Xiaomi 17T pro se ponaša z velikim 6,83-palčnim zaslonom, medtem ko xiaomi 17T ponuja nekoliko manjši, a še vedno impresiven 6,59-palčni zaslon. Oba zaslona izstopata po visoki frekvenci osveževanja – 144 in 120 hercev –, s čimer smo deležni tekoče in prijetne izkušnje, bodisi pri gledanju videov, igranju iger ali brskanju po spletu.

Kakor je povedal vodja komuniciranja pri Xiaomiju T. J. Walton, zadolžen za globalne predstavitve izdelkov, serija 17T poleg tega vključuje napreden sistem za zaščito oči xiaomi eyecare shield, ki združuje strojne in pametne rešitve za zmanjšanje modre svetlobe, ki je znana po tem, da povzroča obremenitev in utrujenost oči.

Xiaomi eyecare shield zmanjšuje tudi utripanje zaslona, kar dodatno prispeva k udobju uporabnika. Profesionalen prikaz barv in visoka frekvenca osveževanja zagotavljata, da so barve prikazane natančno in živahno, kar je še posebej pomembno za ustvarjalce vsebin in ljubitelje multimedije.

In to še ni vse: xiaomi eyecare intelligence omogoča, da se zaslon samodejno prilagodi glede na svetlobne pogoje v okolici, čas dneva in uporabniške navade. To pomeni, da bo zaslon vedno optimalno nastavljen za najboljšo možno izkušnjo, ne glede na to, ali je uporabnik na prostem, v temi ali v prostoru s slabšo osvetlitvijo.

Poleg tega serija xiaomi 17T vključuje prvi inteligentni sistem za zaščito oči, ki mu je certifikat podelil nemški TÜV Rheinland, in zagotavlja udobje gledanja, zmanjšanje modre svetlobe, manj utripanja in prilagajanje cirkadianemu ritmu, kar pomaga pri ohranjanju zdravega spalnega cikla.

Procesor in baterija

Tudi bateriji in procesorja nista od muh: xiaomi 17T pro ima silicij-ogljikovo baterijo s kar 7000 miliamper urami (mAh), kar ga postavlja med baterijsko najzmogljivejše premijske telefone, baterija v xiaomiju 17T pa ima tudi zavidljivih 6500 mAh. Obe se precej hitro polnita, in sicer s sto oziroma 67 vati.

Xiaomi 17T pro poganja MediaTekov procesor dimensity 9500, izdelan v trinanometrski tehnologiji, zasnovan za zahtevno fotografijo, video, napredne UI-funkcije, igranje iger in večopravilnost. Procesor vključuje najnovejšo Armovo arhitekturo z zmogljivim jedrom C1 ultra, grafiko Mali G1-ultra in NPU 990 za naloge umetne inteligence. 

Xiaomi 17T pa uporablja dimensity 8500 ultra, napredni štirinanometrski procesor, ki prinaša hitro delovanje, izboljšano grafično zmogljivost in podporo hitremu pomnilniku.

V praksi to pomeni, da sta telefona pripravljena na sodobno uporabo: hitro odpiranje kamere, gladko preklapljanje med aplikacijami, urejanje fotografij in videov, igranje iger ter ustvarjanje vsebin za družbena omrežja.

Seveda ne manjka niti kup funkcij umetne inteligence, pri čemer je Googlov gemini integriran v Xiaomijev uporabniški vmesnik hyperOS, je pojasnila Erin Pettigrew iz Googlovega UI oddelka DeepMind. Kakor je poudarila, novi gemini omni združuje geminijevo osnovno UI z naprednimi zmogljivostmi generativne predstavnosti, vključno s pretvorbo slike v videoposnetek in urejanjem videoposnetka z umetno inteligenco.

Cene in ugodnosti

Brušene stranice telefonoma dajejo čist in sodoben videz, k elegantni silhueti pa pripomore tudi manjša izboklina s kamerami. Xiaomi 17T pro bo pri nas na voljo v globoko modri, globoko vijolični in črni barvi od 999 evrov naprej, xiaomi 17T pa od 799 evrov v vijolični, modri, črni barvi in barvi belega opala.

Kupci omenjenih telefonov bodo na izbranih trgih brez dodatnih stroškov prejeli tudi več dodatnih ugodnosti, kot so trimesečni dostop do umetne inteligence google AI pro, pet terabajtov prostora v oblaku, trimesečna uporaba platforme youtube premium in štirimesečni paket spotify premium, do konca junija pa bodo ob nakupu enega od modelov iz serije 17T prejeli še robotski sesalnik xiaomi robot vacuum S40C.

