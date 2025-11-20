Tudi čustvena prevara je prevara. Tako jo prepoznamo

Čustvena nezvestoba se pogosto začne tam, kjer se zdi vse popolnoma nedolžno, največkrat z nekom, ki nam zna prisluhniti, deli z nami smisel za humor in občutek posebne povezanosti, ki ni nujno fizična, a lahko partnerstvo poškoduje enako močno kot prevara v postelji.

Digitalna intima

Prvi znak je zagotovo skrivnostnost. Sporočila, ki se brišejo, utišani pogovori, zaslon, obrnjen stran, nova gesla na napravah, komunikacija nenadoma ni več samo prijateljska. Če čustveno najzahtevnejši pogovori potekajo z nekom drugim, ne s partnerjem, je to znak za preplah.

Odtekanje energije

Čustvena nezvestoba se kaže tudi v tem, komu se oseba prva oglasi, ko je vesela, žalostna ali v stresu. Če partner dvome, strahove in želje sistematično deli z drugo osebo, se čustvena bližina premika iz odnosa v zunanji prostor, partner pa ostaja vse bolj na obrobju dogajanja.