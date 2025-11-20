Tudi čustvena prevara je prevara. Tako jo prepoznamo

Galerija
Čustvena nezvestoba se pogosto začne tam, kjer se zdi vse popolnoma nedolžno, največkrat z nekom, ki nam zna prisluhniti, deli z nami smisel za humor in občutek posebne povezanosti, ki ni nujno fizična, a lahko partnerstvo poškoduje enako močno kot prevara v postelji.
Prvi znak je zagotovo skrivnostnost. Sporočila, ki se brišejo, utišani pogovori, zaslon, obrnjen stran, nova gesla na napravah, komunikacija nenadoma ni več samo prijateljska. Če čustveno najzahtevnejši pogovori potekajo z nekom drugim, ne s partnerjem, je to znak za preplah.
Čustvena nezvestoba se kaže tudi v tem, komu se oseba prva oglasi, ko je vesela, žalostna ali v stresu. Če partner dvome, strahove in želje sistematično deli z drugo osebo, se čustvena bližina premika iz odnosa v zunanji prostor, partner pa ostaja vse bolj na obrobju dogajanja.
