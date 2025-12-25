  • Delo d.o.o.
LEPOTNI TRIKI

Tudi pozimi imamo lahko mehke ustnice

Prava kombinacija balzamov, pilingov in nočnih mask zagotavlja dolgotrajno hidratacijo in naravni sijaj.
Preden gremo ven, nanesemo balzam ali kremo. FOTO: Centralitalliance/Getty Images
Preden gremo ven, nanesemo balzam ali kremo. FOTO: Centralitalliance/Getty Images
U. S.
 25. 12. 2025 | 15:44
Ne le za kožo, zima je izziv tudi za ustnice. Hladen zrak, veter, ogrevanje v zaprtih prostorih in pogosto nezadostna hidracija so krivi, da postanejo suhe, razpokane in občutljive. Da bi ustnice ostale mehke, gladke, si pomagamo s primerno nego. Prva obrambna linija so balzami. Takoj navlažijo in zaščitijo občutljive ustnice ter ustvarijo pregrado, ki preprečuje nadaljnje izsuševanje. Najboljši so tisti, ki so bogati z naravnimi voski in rastlinskim oljem, na primer karitejevim, kakavovim, kokosovim maslom ali jojobinim oljem, ki zagotavljajo dolgotrajno hidracijo in nego. Tisti z visoko vsebnostjo mentola, alkohola ali umetnih dišav morda kratkoročno »osvežijo« ustnice, dolgoročno pa jih dodatno izsušijo in dražijo. Za vsakodnevno zaščito raje izberemo nežne negovalne formule, ki se zlahka vpijejo in ne ustvarijo lepljive plasti. Balzam lahko izdelamo tudi sami: potrebujemo žličko čebeljega voska, dve žlički ekološkega kakavovega masla, tri žličke ekološkega kokosovega ali olivnega olja. Vse sestavine damo v posodico, to pa nad kozico, v kateri smo segreli vodo; vrela voda naj se ne dotika posodice s sestavinami. Ko se začnejo topiti, jih premešamo, da se povežejo. Počakamo, da se mešanica nekoliko ohladi, in jo prelijemo v posodice.

Sladkorni piling je primeren za ustnice in tudi obraz. FOTO: Centralitalliance/Getty Images
Sladkorni piling je primeren za ustnice in tudi obraz. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Za vsakodnevno zaščito izberemo nežne negovalne formule, ki se zlahka vpijejo in ne ustvarijo lepljive plasti.

Ponoči ustnicam privoščimo dodatno nego: namažemo jih z gosto masko, koža ustnic pa bo absorbirala hranila. Tako se bo obnovila vlaga in spodbudila regeneracija. Ni treba, da gremo po masko v trgovino, zvečer jih lahko na primer premažemo z medom. Občasno jim privoščimo tudi nežni piling, da odstranimo odmrle kožne celice, posledično bosta balzam ali maska ​​prodrla globlje. Piling je denimo lahko sladkorni: zmešamo žličko sladkorja in žličko medu ter nežno pomasiramo ustnice; speremo in nanesemo balzam ali mastno kremo. Ta piling je uporaben tudi za kožo na obrazu, ki bo potem nežna in žametna. Še nekaj nasvetov imamo: ko smo zunaj, si ustnic ne oblizujmo, saj to le še poslabša suhost. Preden gremo ven na mraz, in tudi med aktivnostmi na prostem, na primer na smučišču, nanesemo balzam ali kremo. Poleg tega moramo veliko piti, hidracija je pomembna tudi pozimi. Če so naše ustnice izjemno razpokane, lahko posežemo po regenerativnih tretmajih s pantenolom ali ceramidi.

