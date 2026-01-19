Tudi v baterijah avtomobilov se dogaja degradacija

Tako kot v vseh drugih napravah se tudi v baterijah avtomobilov dogaja pojav, ki mu pravijo degradacija, kar zmanjšuje njeno zmogljivost. A ta upad vsaj po eni od zadnjih analiz ni posebej velik. Najnovejša študija kanadske družbe Geotab kaže, da znaša povprečna letna degradacija baterij v električnih vozilih 2,3 odstotka. Če to drži, lahko pričakujemo, da se bo baterija električnega avtomobila v desetih letih poslabšala za približno četrtino. Vendar študija poudarja pomemben vidik: poslabšanje je odvisno od moči, s katero se avtomobil polni, in od pogostosti polnjenja na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom.

Geotab je podobno analizo opravil že večkrat, tokrat so zbrali podatke iz skoraj 23 tisoč električnih vozil 21 modelov. K slabšanju stanja baterije najbolj prispeva pogosto polnjenje na visokozmogljivih polnilnicah z enosmernim tokom z močjo nad 100 kW, v tem primeru poslabšanje doseže do 3 odstotke na leto. Pri uporabnikih, ki se bolj zanašajo na polnjenje na počasnejših polnilnicah z izmeničnim tokom (AC), pa bo poslabšanje dvakrat manjše, do 1,5 odstotka.

Vse baterije, tudi avtomobilske, postopoma izgubljajo zmogljivost. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Poslabšanje je odvisno od moči, s katero se avto polni.

Manjši vpliv na izgubo zmogljivosti baterije

Ugotovili so, da imajo drugi zunanji dejavniki, kot je podnebje, manjši vpliv na izgubo zmogljivosti baterije. Zlasti v toplejših krajih je letna stopnja degradacije za približno 0,4 odstotka višja kot na območjih z milejšim podnebjem. Geotabova študija potrjuje že večkrat navedeno priporočilo, da je baterijo električnega avtomobila bolje polniti z majhno močjo, na primer na domačih stenskih polnilnikih, in uporabljati visokozmogljive polnilnice le na dolgih vožnjah ali kadar ni druge možnosti. Ne nazadnje velja, da je počasno polnjenje večinoma stroškovno veliko bolj ugodno kot polnjenje na zelo hitrih polnilnicah.