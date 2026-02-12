Tudi v Sloveniji vse več odštevamo za darila

Valentinovo že dolgo ni več le praznik zaljubljenih, ampak tudi dan, ko se intimnost in življenje potrošnikov združita v opazne številke. Statistika razkriva, da 14. februar pomembno vpliva tako na odnose v partnerstvu kot na denarnice, četudi obstajajo ljudje, ki nad tem praznikom vihajo nos. Globalne raziskave kažejo, da si približno 33 odstotkov parov prav na valentinov večer zavestno želi skupaj preživeti intimne trenutke, zaradi česar velja ta dan za enega najbolj spolno aktivnih v letu. Vzporedno s seksom pa cveti tudi potrošnja. V ZDA skupna poraba za valentinovo presega 29 milijard dolarjev, povprečna oseba pa za darila, večerje, zmenke, čokolade in drobna presenečenja nameni okoli 200 dolarjev.

Med najbolj priljubljenimi nakupi so čokolada in druge sladkarije, ki jih kupi približno tri četrtine ljudi, nato pa cvetje, najpogosteje rdeče vrtnice, ki jih izbere skoraj 40 odstotkov kupcev. Pomemben del proračuna je namenjen romantičnim večerjam v restavraciji, posebnim doživetjem, voščilnicam ... Ne preseneča, torej, da valentinovo velja za največji potrošniški praznik v letu po božiču in materinskem dnevu. Tudi v Sloveniji se praznik vse bolj opazi pri porabi, saj se povečujejo izdatki za darila, večerje in priprave na zmenek, cvetje in čokolada pa ostajata nepogrešljivi klasiki.