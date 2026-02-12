  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VALENTINOVO

Tudi v Sloveniji vse več odštevamo za darila

Mnogi za valentinovo globoko sežejo v denarnico.
Cvetje je še vedno klasika. FOTO: Djordje Krstic/Getty Images
Cvetje je še vedno klasika. FOTO: Djordje Krstic/Getty Images
S. N.
 12. 2. 2026 | 06:17
1:35
A+A-

Valentinovo že dolgo ni več le praznik zaljubljenih, ampak tudi dan, ko se intimnost in življenje potrošnikov združita v opazne številke. Statistika razkriva, da 14. februar pomembno vpliva tako na odnose v partnerstvu kot na denarnice, četudi obstajajo ljudje, ki nad tem praznikom vihajo nos. Globalne raziskave kažejo, da si približno 33 odstotkov parov prav na valentinov večer zavestno želi skupaj preživeti intimne trenutke, zaradi česar velja ta dan za enega najbolj spolno aktivnih v letu. Vzporedno s seksom pa cveti tudi potrošnja. V ZDA skupna poraba za valentinovo presega 29 milijard dolarjev, povprečna oseba pa za darila, večerje, zmenke, čokolade in drobna presenečenja nameni okoli 200 dolarjev.

Med najbolj priljubljenimi nakupi so čokolada in druge sladkarije, ki jih kupi približno tri četrtine ljudi, nato pa cvetje, najpogosteje rdeče vrtnice, ki jih izbere skoraj 40 odstotkov kupcev. Pomemben del proračuna je namenjen romantičnim večerjam v restavraciji, posebnim doživetjem, voščilnicam ... Ne preseneča, torej, da valentinovo velja za največji potrošniški praznik v letu po božiču in materinskem dnevu. Tudi v Sloveniji se praznik vse bolj opazi pri porabi, saj se povečujejo izdatki za darila, večerje in priprave na zmenek, cvetje in čokolada pa ostajata nepogrešljivi klasiki. 

Več iz teme

valentinovodarilapraznovanjedenar
ZADNJE NOVICE
06:25
Bulvar  |  Suzy
NAČELNI OREL

Timi Zajc prvi na glas spregovoril o gnilem dogajanju v zakulisju (Suzy)

Fant, ki leti visoko, pristane mehko in govori srčno. Njegovi dosežki se merijo v presežnikih, in četudi v karieri niha z rezultati, je vselej osredotočen na ekipni duh.
12. 2. 2026 | 06:25
06:17
Lifestyle  |  Stil
VALENTINOVO

Tudi v Sloveniji vse več odštevamo za darila

Mnogi za valentinovo globoko sežejo v denarnico.
12. 2. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Leto konja trem astrološkim znakom odpira vrata do slave in denarja

Leto ognjenega konja se bo začelo 17. februarja.
12. 2. 2026 | 06:00
05:41
Novice  |  Slovenija
VARNOST NA SPLETU

Starejši vedno pogosteje žrtve izsiljevanja, mladi pa vplivnežev

Kljub vse večji iznajdljivosti goljufov spletno nakupovanje ostaja stabilno.
12. 2. 2026 | 05:41
05:11
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Damjan invalida Ivana zažgal, ker ga je jezil?!

Damjan Košmrlj se zagovarja, da je z razkužilom polil in zažgal znanca.
Aleksander Brudar12. 2. 2026 | 05:11
05:00
Novice  |  Slovenija
ZLATI OLIMPIJCI

V Dolenji vasi dihajo z našimi skakalci: vsa vas navija, župnik moli

Zvesti navijač Aleksander Javornik je od prvakov dobil podpis.
Drago Perko12. 2. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki