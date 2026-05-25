Učinkoviti triki, ki v hipu preženejo komarje

V spomladanskih in poletnih mesecih nam le redko kaj tako hitro pokvari razpoloženje kot komarji. Motijo nas pri uživanju v naravi in povzročajo nadležno srbečico, ki traja več dni ali celo tednov. Če se jim želite izogniti na naraven način, si velja zapomniti, katere rastline in eterična olja so pri tem lahko v pomoč. Revija Malaria Journal, razkriva, da citronela, sivka, meta in evkaliptus, dokazano učinkujejo kot repelenti in so učinkoviti proti različnim vrstam komarjev, se pa njihov učinek razlikuje glede na vrsto in koncentracijo v njih prisotnega eteričnega olja.

FOTO: Zbynek Pospisil/Gettyimages

Podobno potrjuje tudi center za nadzor in preprečevanje bolezni CDC, ki poudarja, da se eterična olja limonskega evkaliptusa in citronele uporabljajo kot naravne alternative sintetičnim repelentom, vendar jih je, da so učinkovita, pogosto treba nanašati neposredno ali v obliki formuliranih izdelkov. Čeprav same rastline niso popolna zaščita pred piki, raziskave kažejo, da njihova eterična olja vsebujejo spojine, kot sta geraniol in linalol, ki vplivajo na vedenje komarjev, zaradi vonja pa so osebe, ki jih uporabljajo, manj zanimive za mrčes. Praktična uporaba naravnih repelentov je najbolj učinkovita, kadar liste rahlo zmečkamo in z njimi natremo kožo ali kadar uporabljamo eterična olja, razredčena v razpršilih in losjonih, saj se tako sprosti več aktivnih snovi.

FOTO: Katya Slavashevich/Gettyimages

Poleg rastlin so koristne tudi preproste navade, ki dodatno zmanjšujejo prisotnost komarjev. To vključuje odstranjevanje stoječe vode (vedra, podstavki za lončnice, sodi) iz okolice doma, uporabo ventilatorjev na terasah, saj zračni tok komarjem otežuje približevanje ter sajenje aromatičnih rastlin okoli vhodov v hišo. Pomembno je sicer poudariti, da vse rastline ne uspevajo v vseh okoljih, a sivka, bazilika, meta, rožmarin in melisa ne zahtevajo posebnih pogojev in jih lahko v loncih gojimo tudi na balkonih ali okenskih policah.