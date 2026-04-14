Ukrotimo nered v predalu, tistem, ki je zatočišče neštetih drobnarij

V domala vsakem domu obstaja tudi (kuhinjski) predal, v katerem se nabere vse mogoče. Škarje, elastike, stari računi, rezervni ključi, kovanci in vse druge drobnarije, za katere se zdi, da jih ne znamo pravilno pospraviti, kaj šele zavreči. Ta predal, v katerega zmečemo vse in še več, je pogosto prava mala zakladnica naših navad in razvad. V njem so stvari, ki jih uporabljamo, a tudi tiste, na katere pozabimo. Ker je v njem vse hujši nered, se mu pogosto raje izognemo, kot da bi brskali in iskali po njem.

Če hranimo v njem kovinske predmete, kot so škarje, izvijači in drugo orodje, bo v nostranjosti hitro dobil tudi praske, odrgnine in poškodbe. Če bi ga radi ohranili v dobrem stanju, preuredimo dno ter ga obložimo s tanko kovinsko ploščo. Kovinska podlaga ne bo poskrbela le za zaščito, temveč tudi za bolj urejen in čist videz. Za zaščito lesene notranjosti predala, s čimer mu bomo podaljšali življenjsko dobo, bomo potrebovali le nekaj osnovnega orodja. Pred namestitvijo kovinske podlage moramo seveda predal izprazniti, to pa je idealen trenutek za čistilno akcijo in smiselno razvrščanje vsebine v njem.

Čas za reorganizacijo

Prvi korak je natančna izmera. Predal povsem izvlečemo iz omarice, saj bomo tako lažje in bolj natančno izmerili notranjost. Pri čemer bo zelo uporaben krojaški merilni trak, ki se lepše prilagodi robovom kot klasični meter. Natančnost je ključna, saj mora plošča dobro in lepo sesti na dno. Če bo drsela, bi se lahko pod njo hitro ujeli raznorazni listki, računi, kovanci ... Ko bomo poznali natančne mere, bomo potrebovali ustrezen kos pločevine, ki jo lahko kupimo v trgovini z železnino oziroma gradbenim materialom. Nekatere trgovine omogočajo tudi razrez, sicer pa si lahko doma pomagamo s škarjami za kovino, ravnilom in markerjem. Po rezanju bomo morali robove še nežno pobrusiti z brusnim papirjem. Pri delu s tanko kovino ne pozabimo na zaščitne rokavice, priporočljiva so tudi zaščitna očala.

Pa še to: na enem izmed vogalov izrežimo manjši košček pločevine. Na tak način bomo podlogo veliko lažje privzdignili in jo brez težav odstranili, ko jo bomo želeli očistiti. Ko bo podlaga končno na mestu, razporedimo vsebino po manjših in ločenih škatlicah različnih velikosti. S tem bomo preprečili, da bi se nered ponovno razbohotil. Vsaka stvar bo dobila svoje mesto, razvpiti kuhinjski predal pa bo končno urejen, uporaben in mnogo manj kaotičen.

Nekateri predali že komaj čakajo, da jih preuredimo, očistimo, reorganiziramo.

Organizatorje lahko kupimo ali pa v predal položimo lične škatle iz tršega kartona. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images