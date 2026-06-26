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Ultrahitro, tiho, skoraj brez omejitev: BYD-jev odgovor Tesli in evropskim tekmecem

BYD: Prikaz bliskovitega polnjenja električnega avta v Zagrebu.
Prikaz ultrahitrega polnjenja podjetja BYD na primeru modela njihove premijske znamke Denza Fotografiji: Gašper Boncelj

Prikaz ultrahitrega polnjenja podjetja BYD na primeru modela njihove premijske znamke Denza Fotografiji: Gašper Boncelj

Energija se v avtomobil pretaka zelo hitro.

Energija se v avtomobil pretaka zelo hitro.

Po znamki Denza bo novo baterijo dobil tudi modeli BYD

Po znamki Denza bo novo baterijo dobil tudi modeli BYD

Prikaz ultrahitrega polnjenja podjetja BYD na primeru modela njihove premijske znamke Denza Fotografiji: Gašper Boncelj
Energija se v avtomobil pretaka zelo hitro.
Po znamki Denza bo novo baterijo dobil tudi modeli BYD
Gašper Boncelj
 26. 6. 2026 | 18:10
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V električnih avtomobilih imajo pomembno vlogo baterije. Lahko se polnijo počasi ali hitro, v slednjem primeru se letvica postopoma dviga, tekma v hitrem polnjenju kar traja. Eden glavnih igralcev je kitajski BYD (kratica za Build Your Dreams), ki nam je nedavno prikazal svojo najnovejšo rešitev, pravijo ji kar bliskovito polnjenje. BYD je že pred časom predstavil najnovejšo verzijo baterije tipa blade 2, ki se po navedbah tovarne zmore polniti z zelo visoko močjo. Baterija ima kot že poprej katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), ki je v električnih avtomobilih vse pogostejša, vendar je v kemijski sestavi in strukturi še precej izboljšana. Ta tip baterije je bolj odporen proti degradaciji ob hitrem polnjenju, priporoča se celo, da se polni do 100 odstotkov.

Polnilnice, ki omogočajo polnjenje z zelo visoko močjo, podjetje marketinško imenuje flash charging, recimo mu bliskovito polnjenje. Na takšni polnilnici se baterija blade 2 po navedbah BYD od 10 do 70 odstotkov napolni v petih minutah, do 100 odstotkov porabi le še nekaj minut več. Če je zelo hladno, se po trditvah BYD polnjenje le malo podaljša. Takšno polnilno rešitev smo si lahko ogledali na lokaciji BYD-jevega prodajno-servisnega mesta v Zagrebu. Ima prepoznavno pojavo zelene barve v obliki črke T in omogoča lažjo uporabo kablov in priključkov, ki so dvignjeni od tal ter zaščiteni pred umazanijo in vremenskimi vplivi. Kabel oziroma dva za dva priključka se v zgornjem nosilcu premikata vzdolžno, kar poteka dokaj lahkotno. Polnilnica ima dva hranilnika baterij, ki se polnita na javnem omrežju, ne potrebujeta zelo velike priključne moči. Zraven je pretvornik izmeničnega v enosmerni tok, s katerim se polni vozilo.

Ultrahitro polnjenje je povezano z novo baterijo tipa LFP.

Prikaz polnjenja smo si ogledali na modelu denza Z9GT, precej prestižnem izdelku te BYD-jeve premijske znamke, ki sicer stane okoli 100 tisoč evrov. Po tistem, kar so kazale hitro spreminjajoče se številke napolnjenosti na sredinskem zaslonu v vozilu, je avtomobil električno energijo sprejemal nadvse hitro, v skladu z omenjenimi številkami. Če res drži, kar je po končanem polnjenju pisalo na zaslonu polnilnice, se je 115 kWh električne energije v baterijski sklop avtomobila pretočilo v slabih devetih minutah, v tem času bi ravno dobro popili kavo ... Tudi če bi šlo bolj počasi, bi se to zdelo še vedno popolnoma dovolj. Polnjenje je potekalo tiho, kasneje, ko je bil avtomobil povsem poln, je bilo slišati, kako ventilator kar dolgo hladi avtomobil. No, sredi dneva je bilo pred salonom BYD na Samoborski cesti že zelo vroče.

Po znamki Denza bo novo baterijo dobil tudi modeli BYD
Po znamki Denza bo novo baterijo dobil tudi modeli BYD

Ob odprtju ultrahitre polnilnice je bil predstavljen tudi projekt Marco Polo Drive, pri katerem z omenjenim električnim modelom denza Z9 G potujejo iz Rima v Hongkong. Sicer bodo znamko Denza z več modeli v Sloveniji in tudi na Hrvaškem uvedli v prvem četrtletju prihodnjega leta. Morda je za nove polnilnice pomembneje to, da bodo imeli v naslednjem letu tako sposobno baterijo tudi nekateri modeli cenovno bolj dostopne in množične znamke BYD, predvsem BYD atto 3.

BYD naj bi v Evropi postavil tri tisoč ekspresnih polnilnic.

»Postavitev ultrahitrih polnilnic je gigantski projekt in smo nanj zelo ponosni,« je dejal Diego Pareschi, ki je pri BYD v Evropi direktor za polnilno infrastrukturo. Dodal je, da imajo na Kitajskem že 6000 takšnih polnilnic, v Evropi pa jih nameravajo do prihodnjega leta postaviti 3000, da bi bile v povprečju razporejene na 50 kilometrov. Trenutno največja konkurenčna omrežja jih imajo po njegovih besedah od 1000 do 1500. Postopoma jih bo BYD odprl tudi za avtomobile drugih znamk, kar poznamo tudi pri Tesli, za katero si mislimo, da je eden tistih dveh, ki so ga navedli glede največjega polnilnega omrežja.

David Kušanić, ki vodi BYD na Hrvaškem in v Sloveniji, je dejal, da ta projekt razume kot odpravo ene zadnjih morebitnih ovir pri uporabi električnega avtomobila. Na Hrvaškem in v Sloveniji bodo ultrahitre polnilnice začeli postavljati v tretjem četrtletju, že zdaj se na to temo pogovarjajo z različnimi partnerji. Pričujoča polnilnica, ki smo si jo ogledali, bo še nekaj časa na tej lokaciji v Zagrebu, kasneje pa jo bodo zelo verjetno preselili na bolj frekventno mesto, da bodo njene zmogljivosti bolj izkoriščene.

Na vprašanje, koliko stane takšna polnilnica, nismo dobili odgovora, zato le dodajmo navedbo Financial Timesa, da bo ta projekt samo v Evropi BYD stal dve milijardi evrov. Seveda naj bi prav s tem sistemom res hitrih polnilnic BYD še bolje tekmoval z evropskimi proizvajalci. 

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