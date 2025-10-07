Upam, da mi starši deklet, ki skačejo, ne bodo zamerili ...

TAYA DAMJAN, VODITELJICA

Tayo je to jesen na Pop TV mogoče spremljati v oddaji Moja Slovenija, namenjeni vsem, ki iščejo navdih za potep po manj znanih kotičkih slovenskih mest.

Morda bo po snemanju po teh poteh popeljala tudi svoje najbližje, moža Jerneja Damjana, ki ga dobro poznamo iz sveta smučarskih skokov, in njuno hčer Niki. S Tayo smo se pogovarjali o novi oddaji, izletih po Sloveniji in potovanjih v druge časovne pasove ter o njihovem družinskem življenju. V oddaji Moja Slovenija boste gledalcem pokazali skrite kotičke dvanajstih slovenskih mest. Koliko od teh kotičkov je bilo novih tudi za vas? Še vedno raziskujemo in snemamo, ker želimo biti časovno usklajeni z letnim časom in ponudbo. Je pa res, da vem, v katere kraje se bomo še podali, in priznam, da ...