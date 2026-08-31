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Uporabne informacije o semenih

Ohranimo rastline, ki so se na našem vrtu dobro izkazale, in zmanjšamo stroške za nakup; pazimo, da jih ne poberemo prezgodaj.
Odstranimo vse morebitne smeti in dele rastline, ki se držijo semen. FOTO: Juliealexk/Getty Images

Odstranimo vse morebitne smeti in dele rastline, ki se držijo semen. FOTO: Juliealexk/Getty Images

Semena spravimo v papirnate vrečke in označimo sorto ter datum. FOTO: Getty Images

Semena spravimo v papirnate vrečke in označimo sorto ter datum. FOTO: Getty Images

Semenske glavice ali semena razprostremo v tankem sloju na papirju ali pladnju in jih pustimo v suhem, zračnem prostoru, zaščitenim pred neposrednim soncem. FOTO: Muriel De Seze/Getty Images

Semenske glavice ali semena razprostremo v tankem sloju na papirju ali pladnju in jih pustimo v suhem, zračnem prostoru, zaščitenim pred neposrednim soncem. FOTO: Muriel De Seze/Getty Images

Ko cvet popolnoma porjavi in se posuši, ga odrežemo. FOTO: Savas Soydaner/Getty Images

Ko cvet popolnoma porjavi in se posuši, ga odrežemo. FOTO: Savas Soydaner/Getty Images

Pri številnih rastlinah semena dozorijo približno dva meseca po cvetenju. FOTO: Oliver Strewe/Getty Images

Pri številnih rastlinah semena dozorijo približno dva meseca po cvetenju. FOTO: Oliver Strewe/Getty Images

Odstranimo vse morebitne smeti in dele rastline, ki se držijo semen. FOTO: Juliealexk/Getty Images
Semena spravimo v papirnate vrečke in označimo sorto ter datum. FOTO: Getty Images
Semenske glavice ali semena razprostremo v tankem sloju na papirju ali pladnju in jih pustimo v suhem, zračnem prostoru, zaščitenim pred neposrednim soncem. FOTO: Muriel De Seze/Getty Images
Ko cvet popolnoma porjavi in se posuši, ga odrežemo. FOTO: Savas Soydaner/Getty Images
Pri številnih rastlinah semena dozorijo približno dva meseca po cvetenju. FOTO: Oliver Strewe/Getty Images
K. B.
 31. 8. 2026 | 12:45
4:41
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Avgust je mesec obilja na vrtu, saj še vedno množično pobiramo paradižnike, bučke in fižol, na cvetličnih gredah pa se še vedno bohotijo cinije, ognjič, kozmeje in druge poletne cvetlice. Na številnih rastlinah se dogaja nekaj, kar zlahka spregledamo: cvetovi se počasi spreminjajo v semenske glavice. Zbiranje semen ni le prijeten vrtnarski ritual, temveč nam omogoča, da ohranimo rastline, ki so se na našem vrtu dobro izkazale, zmanjšamo stroške za nakup semen in sčasoma ustvarimo zbirko rastlin, ki so prilagojene našemu vrtu. Postopek je preprost, vendar je za uspeh pomembnejši pravi trenutek kot posebna oprema.

Ne takoj po cvetenju

Najpogostejša napaka je, da semena poberemo prezgodaj. Ko cvet odpade, seme še ni nujno zrelo, saj rastlina po cvetenju še nekaj časa usmerja energijo v razvoj semena, ki mora dozoreti, se izsušiti in šele nato postane sposobno kalitve.

Pri večini rastlin so semenske glavice pripravljene za pobiranje, ko izgubijo zeleno barvo, postanejo rjave, rumenkaste ali slamnate, so na otip suhe in se začnejo odpirati ali pa semena ob rahlem stresanju izpadajo.

Pri številnih rastlinah semena dozorijo približno dva meseca po cvetenju. Ker je večina poletnih enoletnic zacvetela junija in julija, njihove semenske glavice prav avgusta prehajajo iz zelene v suho in zrelo fazo. To še posebej velja za rastline, kot so cinije, kozmeje, ognjiči, mak, sončnice, slak, grahor in verbene.

Pri številnih rastlinah semena dozorijo približno dva meseca po cvetenju. FOTO: Oliver Strewe/Getty Images
Pri številnih rastlinah semena dozorijo približno dva meseca po cvetenju. FOTO: Oliver Strewe/Getty Images

Pobiramo v suhem

Če je mogoče, semena pobiramo na suh dan, potem ko se je jutranja rosa že posušila, saj so vlažna veliko bolj občutljiva za plesnenje med shranjevanjem. Najboljši trenutek za pobiranje je po nekaj dneh brez dežja, ko so semenske glavice na rastlini že povsem suhe.

Za pobiranje potrebujemo le škarje, papirnato vrečko ali kuverto in pisalo. Semenske glavice lahko odrežemo in jih položimo v papirnato vrečko ali pa semena nežno stresemo neposredno vanjo. Doma semenske glavice ali semena razprostremo v tankem sloju na papirju ali pladnju in jih pustimo v suhem, zračnem prostoru, zaščitenem pred neposrednim soncem. Približno teden dni je pri večini vrst dovolj, da se preostala vlaga odstrani iz semen.

Semena spravimo v papirnate vrečke in označimo sorto ter datum. FOTO: Getty Images
Semena spravimo v papirnate vrečke in označimo sorto ter datum. FOTO: Getty Images

Za pobiranje potrebujemo le škarje, papirnato vrečko ali kuverto in pisalo.

Šele nato odstranimo ostanke cvetnih listov, stebel in drugih delov rastline. Čistejša kot so semena, manjša je možnost, da se med shranjevanjem pojavijo plesen ali škodljivci. Nato semena shranimo v papirnate kuverte ali dobro zaprte posodice, če smo prepričani, da so res popolnoma suha. Na vsako kuverto napišemo ime rastline, sorto, če jo poznamo, in leto pobiranja, ter si tako prihranimo veliko ugibanja prihodnje leto.

Za začetnike

Če semen še nikoli nismo pobirali, se je najbolje lotiti rastlin, pri katerih je zrelost očitna in semena zlahka ločimo od rastline.​ Take so na primer cinije: ko cvet popolnoma porjavi in se posuši, ga odrežemo. Med posušenimi cvetnimi listi se skrivajo podolgovata semena, ki jih zlahka ločimo.

Ko cvet popolnoma porjavi in se posuši, ga odrežemo. FOTO: Savas Soydaner/Getty Images
Ko cvet popolnoma porjavi in se posuši, ga odrežemo. FOTO: Savas Soydaner/Getty Images

Ognjičeva semena so velika, ukrivljena in se oblikujejo v suhi cvetni glavici; ko ta postane rjava, jih preprosto izluščimo. Semena kozmeje so dolga in temna. Zrelo cvetno glavico lahko med prsti nežno razdrobimo in semena bodo sama odpadla. Pri sončnici počakamo, da zadnja stran cvetne glavice porjavi, glavico nato odrežemo in jo še nekaj časa sušimo na zračnem mestu, preden iz nje izluščimo semena.

Pomembno je, da za shranjevanje izberemo najbolj zdrave in vitalne rastline, saj tako povečamo možnost, da bomo prihodnje leto vzgojili kakovostne rastline. Če je bila rastlina vse poletje polna bolezni, je šibko rasla ali slabo cvetela, ni najboljša kandidatka za seme.

Lahko so drugačne barve

Hibridi niso vedno enaki staršem. Tu je pomembna razlika, ki jo številni vrtičkarji odkrijejo šele naslednjo pomlad. Semena rastlin, ki smo jih sami vzgojili, praviloma ne bodo ustvarila rastlin, ki bi bile povsem enake matični rastlini. Če govorimo o cvetju, se lahko zgodi, da bodo drugačne barve, višine ali oblike, saj se lastnosti starševskih rastlin v naslednji generaciji razcepijo.

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