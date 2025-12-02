  • Delo d.o.o.
VSE POGOSTEJŠI POJAV

Usodne posledice posebne oblike nezvestobe

Statistike kažejo, da so nesoglasja glede financ na vrhu seznama dejavnikov, ki napovedujejo razvezo v večini zahodnih držav.
M. Fl.
 2. 12. 2025 | 19:45
4:58
A+A-

Ne glede na to, koliko je na računih, denar je ena izmed tabu tem in velika preizkušnja za mnoge pare. Odkrit pogovor o njem je namreč pogosto prepovedana tema. Finančna nezvestoba, torej prikrivanje resničnega stanja lastnih financ, je zato zelo razširjena. Včasih je takšno skrivnost lahko upravičena, denimo ob sumu,  da je partner v zvezi le zaradi denarja. Toda kje je meja med razumljivo zaščito zasebnosti in resno izdajo?

Ko finance postanejo izdaja

Najhujša oblika finančne nezvestobe pusti posledice, ki znatno presegajo denar. 44-letna Ana je mislila, da je deležna popolnega novega začetka, ko je po težki ločitvi spoznala privlačnega bančnika. Poročila sta se hitro, zakaj čakati, ko je vse idealno, a po dveh letih popolnosti je resnica čez noč vse porušila: »Odkritje, da moj mož osem let ni plačeval dolgov, je bil močan udarec. Zaslužil je odlično, a dolgoval je še več. Bil je popolnoma nesposoben ravnati z denarjem in ni ničesar ukrenil, dokler ga upniki niso tožili. Zaradi dolga je bankrotiral, zakon je razpadel. Ni me zlomilo, da je izgubil vse niti to, da sem morala nenadoma kriti stroške, ki mi jih prej ni bilo treba. Najhujše je bilo spoznanje, da sem se poročila z nekom, ki je skrajno neodgovoren. Kako bi mu lahko še kdaj karkoli zaupala?« se je spraševala.

Skriti dolg: od osebne stiske do skupne krize

Trideset odstotkov razvez je povezano s finančnim stresom ali prikrivanjem financ, glavni krivec pa so skriti dolgovi. Toda kako povedati partnerju, da imate resne finančne težave? Tatjana je opisala svojo zgodbo: »Med pandemijo sem izgubila službo in dolg na moji kreditni kartici je bil iz dneva v dan večji. Nisem želela obremenjevati partnerja in bilo me je sram. Plačevala sem minimalne zneske in si zatiskala oči, da bom to rešila sama. Nekega dne je videl pismo. Dolg z obrestmi je znašal več kot 20 tisoč evrov. Njegov odziv ni bila jeza zaradi denarja, temveč zaradi prikrivanja.«

Kar dokazuje, da je pred življenjskim sopotnikom skrit dolg kmalu vir težav v odnosu, ne zgolj finančna težava. Strokovnjaki svetujejo le eno: priznati partnerju in poiskati pomoč, če je treba, tudi finančnega svetovalca. Večina ljudi priznava, da je prvo kreditno kartico doživela kot majhna vrata v svobodo. Toda svoboda se lahko hitro izmakne nadzoru. Čeprav kreditne kartice same po sebi niso nevarne, lahko skrita postane simbol prikritega življenja.

Ko je denar le osebna stvar

Za zdrav odnos ni nujno združevati denarnic. Nekateri pari uspešno vodijo skupne račune in delijo stroške, drugi ohranjajo finančno avtonomijo. Tracey Cox, britanska strokovnjakinja za odnose, je za Daily mail povedala, da sama nikoli ni imela skupnega računa in da so vse njene zveze delovale ob finančni samostojnosti. Vendar je to mogoče le, če ni resnih finančnih težav. Če komaj pokrivate osnovne stroške, vsaka nakup postane skupna stvar. Če so prihodki stabilni, lahko določene finančne malenkosti ostanejo zasebne.

Skrivni prihranki za skupne cilje

Janja je varčevala skrivaj: » Partner zna ravnati z denarjem, a nadzira vsako malenkost. Na stran sem začela dajati po sto evrov mesečno, ne zase, ampak za romantično presenečenje. Vikend v Rimu je presenetil in raznežil partnerja.«  »Takšne skrivnosti služijo zvezi, a če partner kaže vzorce nadzora, manipulacije ali zlorabe, skriti prihranki niso izdaja, temveč varnostni ukrep,« meni Coxova.

Ko je nakupovanje osebna stvar

38-letna Katja pravi: »Zaslužim sama. Če si želim drago torbico, jo bom kupila. To sem jaz. Če nakup ne ogroža skupnih ciljev, ni tema pogajanja. Enako velja za drage članarine, ki si jih lahko privoščim.« Tracey se strinja: »Seveda je povsem razumljivo, da ni treba partnerju polagati računov za vsak zapravljen evro.« Vendar dodaja, da to drži le, če teh nakupov ne prikrivate: »Finančna iskrenost ni glamurozna niti prijetna, a je temelj stabilne zveze. Skrivnosti glede denarja imajo vedno rok trajanja, ko pridejo na površje, ne razkrivajo le stanje računa, temveč tudi razpoke v zaupanju. Pogovor o denarju morda nikoli ne bo seksi, a molk o njem je skoraj vedno nevaren,« opozarja strokovnjakinja.

