Ustvarimo oazo zasebnosti

Vrt, ki nas lahko z rastlinsko pregrado ščiti pred raznoraznimi pogledi in urbanim hrupom, deluje še posebno pomirjujoče. Če smo v fazi iskanja hitro rastočih vzpenjavk, ki bodo poskrbele za našo zasebnost, jih lahko posadimo že zdaj: če le tla niso zmrznjena ali čisto premočena. Ključ je v pametni izbiri sort z močno in zanesljivo rastjo, takšne bodo kot naročene za našo ograjo, zid ali letve. Strokovnjaki svetujejo, da izberemo odporne vzpenjavke, ki so primerne za sajenje v hladnejšem delu leta. Predstavljamo štiri preverjene izbire, ki nam bodo že zelo hitro omogočile zeleno zaveso.

Naravni zaslon

Najprej naj omenimo zvezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides), ki je nezahteven, zimzelen, poleti pa omamno dišeč. Oblikovalci vrtov poudarjajo, da lahko uspeva tudi v večjih posodah. Najraje ima zavetrne lege, saj mu lahko zelo ostre zime škodujejo.

Naslednja v vrsti je eskalonija (Escallonia); gre za nizko zimzeleno grmovnico s sijočimi listi, poleti pa z rožnatimi, rdečimi oziroma belimi cvetovi. Eskalonija ustvari gosto, barvito pregrado, dišeči cvetovi pa privabljajo opraševalce. Izberemo bolj zaščiteno, zavetrno mesto.

Če tla niso zmrznjena ali čisto premočena, je primeren čas za sajenje vzpenjavk.

Okrasni krompir (Solanum jasminoides) nas bo od junija do septembra razveseljeval s svojimi belimi, zvezdastimi cvetovi in nadvse hitro prekril mrežo ali ograjo. Priporočajo ga predvsem tistim, ki jih bujnejša in močnejša rast ne moti: nagrajeni bodo z dolgo in cvetočo belo prejo.

Japonsko kosteničje (Lonicera japonica) je hitro rastoča in zelo aromatična trajnica, ki lahko prekrije stene, pergole ali žive meje, poleti pa bo prostor napolnila s še posebno nežnim vonjem. Pravšnja izbira za našo aromatično zasebnost, torej. Posadimo jo lahko na sončni kot tudi na rahlo senčni legi.

In še nasvet za sajenje: vzpenjavke posadimo vsaj 30 centimetrov, še bolje pa med 45 in 60 centimetri od zidu oziroma ograje. Tako jim bomo omogočili, da se bodo rastline še bolje ukoreninile. Z nekaj malega načrtovanja bomo lahko že to sezono dobili povsem naravni zaslon, ki bo poskrbel za oazo (dišeče) zasebnosti.

Izberimo odporne rastline, ki so primerne za sajenje v hladnejšem delu leta.