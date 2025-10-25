Utrinki s Praznika kozjanskega jabolka

Praznik kozjanskega jabolka promovira jabolko, jablano, travniški sadovnjak z namenom ohranjanja biotske pestrosti in do narave prijaznega gospodarjenja s prostorom.
V peki jabolčnega zavitka se je pomerilo osem ekip s po dvema tekmovalkama. Vse so prinesle po kilogram že pripravljenega vlečenega testa in ga nato razvlekle na prireditvenem prostoru, kjer so jim priskrbeli jabolka iz visokodebelnih sadovnjakov ter sladkor, olje, moko in servirni krožnik.
Upoštevati je bilo treba pravila, da zavitek lahko vsebuje samo drobtine, cimet, limono, vaniljev sladkor in mleti sladkor. Jabolka pa se ne smejo olupiti. Tekmovalni »štrudl« spečejo v bližnji pekarni, tekmovalke pa ga nato servirajo in dostavijo v ocenjevanje. Komisija ovrednoti zunanji videz, videz sredice, okus testa in polnila ter dekoracijo. Doseže se lahko največ 40 točk.
Strokovno komisijo so letos sestavljali Dušan Andrej Kocman, častni občan občine Kozje, kot predsednik komisije, Jasmina Resnik iz pekarne Resnik, Francka Javeršek iz Društva kmetic Ajda in Tatjana Kotnik iz Kozjanskega parka.
Letošnji zmagovalki – štrudl mojstrici – sta postali članici Društva kmetic Ajda Stanka Alegro in Irena Vavričuk. Drugo mesto sta si pripekli dijakinji Nina Kovač in Sara Skrbinek iz ekipe Kraljici štrudla iz Izobraževalnega centra Piramida Maribor, tretje mesto pa je zasedla ekipa Štajerskega vala, v kateri sta bili novinarka Katja Žolgar in lanska mlečna kraljica Alina Zupanc.
Tekmovalno-zabavni program je na prazniku seveda posvečen jabolku. Obiskovalci lahko rešujejo uganke na temo jabolk, poslušajo oglašanje ptic, ki živijo v travniških sadovnjakih, in ugotavljajo, za katero ptico gre, največ zanimanja pa je vselej za igro najdaljši olup.
Tradicionalno tekmovanje je tudi letos osvojil večkratni zmagovalec in rekorder iz leta 2023 (7,33 metra) Martin Magdalenc. Njegov jabolčni olup je tokrat meril 6,87 metra. Drugo mesto si je prilupil Matija Recko s 3,45 metra dolgim olupom in tretje mesto lanska zmagovalka Olga Simončič s 3,14-metrskim olupom.
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku. V njih živijo nekatere vrste ogroženih ptic, kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper, in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blaginjo in zdravo hrano ter je simbol prepoznavnosti Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.