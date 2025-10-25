Utrinki s Praznika kozjanskega jabolka

Praznik kozjanskega jabolka promovira jabolko, jablano, travniški sadovnjak z namenom ohran­janja biotske pestrosti in do narave prijaznega gospodarjen­ja s prostorom.

Najboljši štrudelj

V peki jabolčnega zavitka se je pomerilo osem ekip s po dvema tekmovalkama. Vse so prinesle po kilogram že pri­pravljenega vlečenega testa in ga nato razvlekle na prireditvenem prostoru, kjer so jim priskrbeli jabolka iz visokodebelnih sadovnjakov ter sladkor, olje, moko in servirni krožnik.

FOTO: Barbara Polajštner

Upoštevati je bilo treba pravila, da zavitek lahko vsebuje samo drobtine, cimet, limono, vaniljev sladkor in mleti sladkor. Jabolka pa se ne smejo olupiti. Tekmovalni »štrudl« spečejo v bližnji pekarni, tekmovalke pa ga nato servirajo in dostavijo v ocenjevan­je. Komisija ovrednoti zunanji videz, videz sredice, okus testa in polnila ter dekoracijo. Doseže se lahko največ 40 točk.

Strokovno komisijo so letos sestavljali Dušan Andrej Kocman, častni občan občine Kozje, kot predsednik komisije, Jasmina Resnik iz pekarne Resnik, Francka Javeršek iz Društva kmetic Ajda in Tat­jana Kotnik iz Kozjanskega parka.

FOTO: Barbara Polajštner

Letošnji zmagovalki – štrudl mojstrici – sta postali članici Društva kmetic Ajda Stanka Alegro in Irena Vavričuk. Drugo mesto sta si pripekli dijakinji Nina Kovač in Sara Skrbinek iz ekipe Kraljici štrudla iz Izobraževalnega centra Piramida Maribor, tretje mesto pa je zasedla ekipa Štajerskega vala, v kateri sta bili novinarka Katja Žolgar in lanska mlečna kraljica Alina Zupanc.

Najdaljši olup

Tekmovalno-zabavni program je na prazniku seveda posvečen jabolku. Obiskovalci lahko rešujejo uganke na temo jabolk, poslušajo oglašanje ptic, ki živijo v travniških sadovnjakih, in ugotavljajo, za katero ptico gre, največ zanimanja pa je vselej za igro najdaljši olup.

FOTO: Barbara Polajštner

Tradicionalno tekmovanje je tudi letos osvojil večkratni zmagovalec in rekorder iz leta 2023 (7,33 metra) Martin Mag­dalenc. Njegov jabolčni olup je tokrat meril 6,87 metra. Drugo mesto si je prilupil Matija Recko s 3,45 metra dolgim olupom in tretje mesto lanska zmagovalka Olga Simončič s 3,14-metrskim olupom.