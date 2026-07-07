V posteljo vsak ob svojem času: kako to v resnici vpliva na zvezo

Odraščali smo z idejo, da uspešni pari vse počnejo skupaj, tudi odhajajo spat. To predstavo utrjujejo filmi in televizijske serije, kjer eden od partnerjev skoraj vedno vpraša drugega: »Greš tudi ti?« Odhajanje v posteljo v posteljo ob različnih časih v očeh mnogih zato nakazuje na težave v razmerju. Čeprav se predstave o partnerskih odnosih spreminjajo, pri spalnih navadah še vedno ostajamo ujeti v starih prepričanjih. V resnici pa lahko ločen čas odhoda v posteljo prinese tudi številne prednosti.

Naši možgani ne delujejo enako

Nevropsihiatrinja Louann Brizendine je raziskovala, kako hormoni vplivajo na vedenje moških in žensk. V knjigi Moški možgani pojasnjuje, da se receptorji za testosteron v moških možganih ponastavijo kasneje v dnevu, zaradi česar moški pogosto ostajajo budni dlje kot ženske. To pomeni, da partner, ki ostane pokonci zaradi igranja videoiger, branja ali gledanja televizije, morda ne ravna tako zgolj iz navade, temveč tudi zaradi bioloških razlik. Čeprav so njene razlage sprožile precej polemik, opozarjajo na pomembno dejstvo: partnerja preprosto nimata vedno enakega naravnega ritma spanja. Namesto da bi se zaradi tega prepirala, lahko poiščeta druge načine za ohranjanje bližine in intimnosti.

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Okrepi se intimnost

Če ne hodita spat hkrati, to še ne pomeni, da bo vajina bližina trpela. Prav nasprotno. Ker skupni večerni odhod v posteljo ni več samoumeven čas za pogovor, razvajanje ali romantiko, morata čez dan zavestno ustvarjati trenutke zase. To spodbuja več ustvarjalnosti v odnosu in preprečuje, da bi intimnost postala rutina. Strokovnjaki pogosto opozarjajo, da je prav rutina eden največjih sovražnikov romantike.

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Poveča se produktivnost

Če partner zjutraj spi dlje, lahko ta čas izkoristite za opravila, šport, delo ali hobije. Tako bosta pozneje skupni čas lažje namenila drug drugemu. Podobno velja tudi zvečer. Če vi zaspite prej, lahko partner čas izkoristi za dejavnosti, ki ga sproščajo ali veselijo. Vsak tako sledi svojemu naravnemu ritmu, ne da bi imel občutek, da se mora prilagajati drugemu. Takšen način življenja zahteva nekaj usklajevanja, še posebej, če imata otroke, vendar je povsem izvedljiv.

Krepi se ustvarjalnost

Raziskovalci spanja opozarjajo, da ljudje skozi zgodovino niso vedno spali neprekinjeno osem ur. V preteklosti so se pogosto zbujali sredi noči, nekaj časa brali, pisali, ustvarjali ali razmišljali, nato pa ponovno zaspali. Tudi danes številne raziskave kažejo, da so trenutki samote pomembni za ustvarjalnost. Mirno jutro ob skodelici kave ali večer, ko partner že spi, omogočata, da se um umiri, misli zbistrijo in nastanejo nove ideje. Čez dan si je takšno tišino pogosto težko privoščiti, saj nas ves čas spremljajo obveznosti in motnje. Ko pa svet okoli nas utihne, je veliko lažje razmišljati ustvarjalno.

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Če se torej s partnerjem ne odpravljata spat ob isti uri, to še zdaleč ne pomeni, da je z vajinim odnosom kaj narobe. Nasprotno, če spoštujeta spalne navade drug drugega in si kljub temu namenjata dovolj kakovostnega skupnega časa, lahko takšna ureditev prispeva k boljšemu počutju, večji produktivnosti in celo bolj trdni partnerski zvezi, piše 24 sata.