V špajzi je bilo vse iz krompirja in dišalo po domačnosti (FOTO)

KUD Pod lipo Adergas in gospodinje iz vasi pod Krvavcem so v sodelovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem pripravili tradicionalno 11. prireditev Pokukajmo v špajzo, na kateri je sodelovalo 19 gospodinj. Letošnja rdeča nit je bil krompir – kralj slovenske kuhinje in nepogrešljivi del domače shrambe. Predstavili so različne jedi iz krompirja, gospodinje pa so na ogled in pokušino ponudile tudi ozimnico ter posebne domače dobrote.

Bombetke in sladice

Dišalo je po domačnosti, tradiciji in ustvarjalnosti naših kuhinj ter okusnem krompirjevem golažu, ki ga je za vse udeležence v dvorani pripravil Jože Bukovinski iz gostinskega lokala Kantina Velesovo, Jožkova mama Anica pa je spekla okusno lazanjo. Nataša in Tomaž Selan sta prinesla krompirjevo solato, kruh, granolo, suhe začimbe, lovor, dišeče vrečke s sivko, domači sok in za otroke španske vetrce iz beljakov, Nataša Zupin pa krompirjeve bombetke, domačo salamo in sladke dobrote.

Kulinarične okuse je dopolnila domača slivovka.

Verika Sirc je ponudila melisin sok in več kozarčkov vložene zelenjave ter domače marmelade. Angeli in Tone Rozman s Praprotne Police sta prinesla domačo salamo, ki se je lepo podala h kislemu krompirju, in pladenj sladkih dobrot. Domača slivovka je dopolnila krompirjeve okuse. Jana Čebašek je pripravila krompirjev burek in pečenje iz sladkega krompirja. Jeli in Ciril Grilc sta pripravila kruh in domačo pašteto, krompirjev burek in domače maslo. Monika Ribnikar je spekla krompirjeve hlebčke, nanje je mazala maslo in domačo marmelado iz različnega sadja. Ponudila je tudi suhe hruške in suhe rezine kakijev.

Rumeno testo

Stanka Kne je prinesla ocvrte krompirjeve svaljke, Angelca Maček in hči Urška Maček Dolanc sta spekli krompirjevo potico z ocvirki, piškote tačke iz krompirjevega testa, medenčke in domačo slanino. Urška je pripravila še čokoladne kocke iz sladkega krompirja in okusno torto s filo iz sladkega krompirja. Nista pozabili na rožno žganje in medico. Marinka in mož Marjan sta prinesla sladke dobrote in rožni liker, njuna hči Nataša je zbrane razveselila s pomfrijem. Francka Bašelj je pripravila svaljke in češpljeve cmoke, njena snaha pa zelo okusno lazanjo. Barbara Rezar je ponudila krompirjevo potico, katere testo je bilo rumeno, pa še krompirjeve tačke in domače shranke, kumarice, paradižnikovo mezgo in sataraš. Francka Čebašek je skuhala krompirjevec po maminem receptu, krompir in sladko zelje z nekaj koščki klobase, veliko domačih začimb in okusen kruh. Sestri Plevel iz Adergasa sta prinesli okusno pecivo po starem receptu, domač peteršiljev sok in liker iz aronije. V goste so povabili tudi Vido Urbanček iz Velesovega, ki je zbranim povedala vse o ekološki pridelavi krompirja.

19 gospodinj je sodelovalo.

Letos so se v ozimnici znašle marmelade iz najrazličnejšega sadja, tudi iz kivija, kutine in kakija, sokovi in likerji, posušeno sadje, domače žganje, jabolčni kis, zdravilna zelišča, ocvirki, domače salame, piškoti, potice, krompirjev kruh iz krušne peči, najrazličnejše domače paštete, sladki in kisli pri­pravki za zimske dni. Pohvalo vsem sodelujočim, Angelci Maček in predvsem gospodinjam je izrekel tudi predsednik KUD Pod lipo Adergas Franci Sirc, za prizadevnost jih je pohvalil župnik Slavko Kalan. Po končani prireditvi so obiskovalce v dvorani obiskali parkeljni.

Program so popestrili mladi Sirčevi glasbeniki Klara (harmonika), Nuša (klarinet) in Miša (Kitara). FOTO: Janez Kuhar

Angelca Maček v pogovoru o kmetijstvu in pridelovanju krompirja z Vido Urbanček iz Velesovega FOTO: Janez Kuhar

Francka Bašelj je pripravila svaljke in češpljeve knedlje. FOTO: Janez Kuhar

Tone Rozman je narezal domačo suho salamo za obiskovalce, žena Angeli pa je ponudila okusne piškote. FOTO: Janez Kuhar