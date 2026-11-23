Ali res obstaja obdobje leta, ko je večja verjetnost, da se bodo zakoni končali z ločitvijo? Se pari v določenih mesecih res pogosteje odločajo za razhod? Raziskava Univerze v Washingtonu kaže, da tako imenovana sezona ločitev ni zgolj mit. Podatki namreč razkrivajo, da se število vloženih zahtev za ločitev izrazito poveča marca in avgusta.

Po praznikih se začnejo razhodi

Raziskavo sta pripravila profesorica sociologije Julie Brines in doktorski študent Brian Serafini. Ugotovila sta, da se vrhunca marca in avgusta najverjetneje povezujeta z obdobjem po zimskih in poletnih počitnicah. Profesorica je pojasnila, da zakonci v praznična obdobja ne glede na razočaranja, ki so jih morda doživeli v preteklih letih, praviloma vstopajo z velikimi pričakovanji. Prazniki namreč predstavljajo čas pričakovanja, novih začetkov in priložnosti za spremembe. Ljudje si pogosto obetajo, da bo prihajajoče obdobje drugačno, boljše in srečnejše. Vendar se lahko po koncu praznikov začetni optimizem hitro razblini.

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Zakaj pari pogosto čakajo?

Vsakdo, ki je bil kdaj v dolgotrajnem razmerju, ve, da so prazniki lahko precej naporno obdobje. Družinska srečanja, skupni dopusti, finančni pritiski in pričakovanja lahko še dodatno obremenijo že tako načet odnos. Raziskava Univerze v Washingtonu nakazuje, da se ljudje med prazniki pogosto izogibajo vložitvi zahtev za ločitev. Morda zato, ker praznike dojemajo kot poseben družinski čas in si ne želijo, da bi jih zaznamoval razhod. Toda ko je praznikov konec, se marsikdo odloči za korak, o katerem je razmišljal že dlje časa.

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Avgustovski porast ločitev se pojavi neposredno po koncu poletnih počitnic. Pri marčevskem porastu pa je časovni zamik nekoliko daljši. Raziskovalca menita, da je razlog predvsem praktične narave. Pari, ki se po novem letu odločijo za razhod, morajo namreč urediti številne stvari: preveriti finančne možnosti, poiskati odvetnika in se soočiti z dejstvom, da so pravkar preživeli še zadnje skupne božične praznike.

Pomembno vlogo imajo tudi finance

Raziskovalca sta sprva preučevala vpliv velike gospodarske recesije na stabilnost zakonskih zvez. Med analizo podatkov sta opazila sezonska nihanja pri vložitvi zahtev za ločitev. Ugotovila sta, da na odločitev za ločitev vplivajo tudi brezposelnost, cene nepremičnin in finančne razmere. Vendar ti dejavniki niso bistveno spremenili dveh izrazitih vrhov, ki se pojavljata marca in avgusta. To pomeni, da finančne okoliščine sicer vplivajo na čas odločanja za ločitev, vendar ne pojasnijo v celoti sezonskega vzorca.

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Razkrijejo že prej prisotne težave

Morda raziskava potrjuje nekaj, kar marsikdo že sluti: prazniki so lahko za partnerski odnos precejšen preizkus. V praznična obdobja vstopamo z zelo visokimi pričakovanji. »To bodo najlepše poletne počitnice doslej!« ali »Letošnji božič bo popoln!« so misli, ki si jih neredko ponavljamo. Trudimo se, da bi bili prazniki čim bolj posebni, da bi zadovoljili partnerja, družino in tudi sami sebe. Toda ko se praznično vzdušje poleže, se znova pokažejo težave, ki so bile v resnici prisotne že prej. Nerazrešeni konflikti, pomanjkanje bližine, nezadovoljstvo in občutek osamljenosti v odnosu ne izginejo samo zato, ker smo skupaj odšli na dopust ali praznovali božič.

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To seveda ne pomeni, da se moramo praznikom odpovedati ali da so ti sami po sebi škodljivi za razmerje. Pomeni pa, da od njih ne smemo pričakovati, da bodo čudežno popravili odnos, ki je že dlje časa v težavah. Včasih lahko prav pritisk, da morajo biti prazniki popolni, povzroči še več napetosti. Srečni prazniki namreč ne morejo nadomestiti srečnega odnosa. Če v zakonu že obstajajo globlje težave, jih lahko skupni dopust ali praznično druženje za kratek čas le prekrijeta, ne moreta pa jih odpraviti, opozarja Your tango.