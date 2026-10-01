V več kot polovici spolnih fantazij je partner neoseben ali celo nedoločen

Ko pomislimo na seksualne fantazije, običajno pomislimo na to, kaj se v njih dogaja, kdo je z nami, kje smo in kaj počnemo. Nova raziskava pa kaže, da je vse zanimivejše vprašanje, kako se v svoji fantaziji počutimo.

Raziskovalci so analizirali najbolj vroče spolne fantazije 327 odraslih in v njih prepoznali 14 različnih psiholoških motivov. Najpogostejši sploh ni bil povezan z določeno spolno prakso, temveč s samopodobo in občutkom lastne vrednosti. V skoraj 60 odstotkih fantazij se pojavljala želja, da bi se človek počutil zaželenega, občudovanega, posebnega, izbranega ali močnega. Zanimivo je tudi, da je bil v več kot polovici fantazij partner precej neoseben ali celo nedoločen.

Očitno torej ni vedno najpomembnejše, kdo je z nami, ampak kakšno vlogo imamo v zgodbi, ki jo ustvarjajo naši možgani, in kako se v njej počutimo. Med motivi so raziskovalci našli tudi željo po bližini, prepuščanju, nadzoru, raziskovanju meja in občutku svobode. Zato lahko več ljudi sanjari o skoraj enakem seksualnem prizoru, a enega vzburja občutek, da je neustavljivo zaželen, drugega izguba nadzora, tretjega pa moč, ki jo ima v svojih rokah.