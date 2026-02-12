  • Delo d.o.o.
NEKOLIKO DRUGAČE

Valentinovo: zapravljanje nikakor ni obveza, življenje ni film

Prav nič ni narobe, če smo na ta dan sami.
Valentinov zmenek je lahko tudi popoldanski romantični sprehod. FOTO: Kristinajovanovic/Getty Images
Valentinov zmenek je lahko tudi popoldanski romantični sprehod. FOTO: Kristinajovanovic/Getty Images
S. N.
 12. 2. 2026 | 15:45
1:42
A+A-

Čeprav nas potrošniška in filmska industrija prepričujeta, da je za valentinovo nujno zapravljati, je praznik ljubezni povsem mogoče preživeti skromno, a nič manj strastno. Na primer, s partnerjem se dogovorita, da ne bosta zapravila niti evra. Namesto večerje za mizo si pripravita piknik na tleh dnevne sobe ali na postelji, poslušajta romantično glasbo in morda zaplešita ter preživita miren večer v dvoje. Doma si lahko priredita kuharsko zabavo v dvoje, morda celo dvoboj: na koncu ocenjujta in primerjajta jedi, zmagovalec pa naj potem izbere glasbo ali film. Če vama romantične vsebine niso všeč, si lahko ogledata kaj povsem drugačnega, celo grozljivko. Pomembno je, da pri izbiri soglašata, se skupaj smejita in uživata.

Lahko pa seveda naredita križ čez zaslone in si izbereta družabno igro ter se ob njej zabavata, klepetata, tudi za praznik ljubezni pa se lahko spomnita na druge in skupaj sodelujeta v dobrodelnem projektu, nekomu priskočita na pomoč ali pa delate družbo prijatelju, ki je morda v stiski. Če pa vztrajate pri klasičnem zmenku, ga lahko prestavita na popoldanske ure, da se ogneta večerni gneči. Na primer, odpravita se na sprehod v mesto ali naravo, privoščita si kavo in slaščico v priljubljeni kavarni, oglejta si razstavo. In seveda, prav nič ni narobe, če ste za valentinovo samski. Izkoristite čas, pripravite si kopel, oglejte si nov film ali pa se s samskim prijateljem odpravita na nepozabno zabavo. 

