Toplo stanovanje in suh zrak, ki ga pozimi ustvarja ogrevanje, ustrezata tudi nekaterim škodljivcem sobnih rastlin. Med najpogostejšimi so kaparji, pršice in ščitkarji. Hranijo se z rastlinskim sokom, zato rastline slabijo, listi izgubljajo barvo, se sušijo in nazadnje odpadajo. Nadloga je lahko že precej razširjena, preden jo opazimo, saj se drobni vsiljivci pogosto skrivajo na spodnji strani listov in ob steblih. A pozorno oko jih ob rednem pregledovanju zagotovo ne bo spregledalo.

Vsak pušča sledi

Kaparji so videti kot drobne rjave, sive ali belkaste izboklinice, prilepljene na liste in stebla. Ker se odrasli osebki skoraj ne premikajo, jih zlahka zamenjamo za del rastline. Z nohtom ali noževo konico jih lahko previdno privzdignemo in odstranimo. Ob sesanju rastlinskega soka rastlino slabijo, listi rumenijo in se sušijo. Nekatere vrste izločajo tudi lepljivo medeno roso, na kateri se razvije sajasta plesen, zaradi katere listi počrnijo.

Kaparji se skorajda ne premikajo, zato jih težje opazimo. FOTO: Imagebroker/erich Geduldig/Getty Images

Pršice so tako majhne, da jih s prostim očesom težko zaznamo. Zlasti pogoste so pajkove pršice, ki jim razmere v ogrevanih stanovanjih zelo ustrezajo. Na listih se najprej pojavijo drobne svetle pikice, ki se postopoma združujejo v rumenkaste lise. Listi postajajo bledi in izsušeni, ob močnejšem napadu pa se med njimi in na spodnji strani pojavijo tanke pajčevinaste nitke. Dober namig za prepoznavanje je tudi preizkus z belim papirjem: list potresemo nad njim in opazujemo, ali po površini lezejo drobne pikice.

Ščitkarji, znani tudi kot bele mušice, pa so nekoliko lažje opazni. Drobne bele žuželke se zadržujejo predvsem na spodnji strani listov, ob premiku rastline pa se v roju dvignejo v zrak in nato znova pristanejo na njej. Njihove ličinke so ploščate, ovalne in skoraj negibne. Tako odrasli osebki kot ličinke sesajo rastlinski sok, zato listi rumenijo in odpadajo. Tudi ščitkarji izločajo medeno roso, na kateri se lahko razvije sajasta plesen.

Škodljivci sesajo sok in tako rastlino izčrpavajo. FOTO: Imagebroker/olga Simonova/Getty Images

Redni pregledi

Najboljša obramba je zgodnje odkrivanje. Pri pregledovanju se posvetimo predvsem spodnji strani listov, listnim žilam in stikom med listi in stebli. Odstranjujemo odmrle liste, skrbimo za primerno zalivanje ter rastlin ne postavljamo preveč skupaj. Potrebujejo dovolj svetlobe in prostora za kroženje zraka.

Posebno pozornost namenimo lončnicam, ki jih jeseni prenesemo z balkona ali vrta v stanovanje, ter novim rastlinam iz trgovine. Te je priporočljivo za nekaj časa ločiti od drugih, da morebitnih škodljivcev ne raznesemo po vsej zbirki.

Ob napadu okuženo rastlino najprej odmaknemo od drugih. Pri manjšem številu škodljivcev zadostuje že mehansko odstranjevanje: liste, zlasti na spodnji strani, speremo z mlačno vodo, kaparje pa previdno odstranimo z vlažno krpo, mehko ščetko ali vatirano palčko. Močno napadene liste in poganjke odrežemo ter odvržemo med odpadke.

Pod povečevalnim steklom se skrivajo prave pošasti. FOTO: David Spears Frps Frms/Getty Images

Pri obsežnejšem napadu si pomagamo s pripravki na osnovi insekticidnega mila ali vrtnarskega olja, vendar izberemo le takšne, ki so namenjeni zatiranju konkretnega škodljivca in primerni za sobne rastline. Dosledno upoštevamo navodila proizvajalca, sredstvo pa nanesemo tudi na spodnjo stran listov, kjer se vsiljivci najraje zadržujejo. Pred uporabo ga je smiselno preizkusiti na manjšem delu rastline.

Enkratno čiščenje ali škropljenje navadno ne zadostuje, saj se iz jajčec in mladih razvojnih oblik razvijejo novi osebki. Postopek zato ponovimo v skladu z navodili za izbrani pripravek, rastlino pa še nekaj tednov redno pregledujemo. Pri kaparjih je mehansko odstranjevanje še posebno pomembno, saj jih zaščitni ovoj varuje pred nekaterimi škropivi. Zelo močno napadeno rastlino, pri kateri se škodljivcev kljub ponavljajočim se ukrepom ne znebimo, je včasih bolje odstraniti kot tvegati, da se razširijo še na druge lončnice.