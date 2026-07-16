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Vaš dragi nima niti enega prijatelja? Psihologi pojasnjujejo, kako to škoduje vajini zvezi

Moški vse pogosteje ostajajo brez tesnih prijateljev, kar pušča velike posledice na partnerskem odnosu.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Marjan_apostolovic/Gettyimages

FOTO: Marjan_apostolovic/Gettyimages

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Marjan_apostolovic/Gettyimages
FOTO: Anya Berkut/Gettyimages
FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages
M. Fl.
 16. 7. 2026 | 18:00
5:00
A+A-

Konec napornega tedna je. Pripravljate se na večer s prijateljicami, kozarec vina in sproščen klepet. Nato pogledate moža. Sedi na kavču, brezciljno brska po telefonu, in veste, da bo tam tudi, ko se boste vrnili domov. Nenadoma vas preplavi občutek krivde in najraje tudi sami ne bi šli nikamor. Na prvi pogled se zdi, da bi morali biti zadovoljni, navsezadnje je doma. Zakaj se torej namesto hvaležnosti pojavi občutek ujetosti? O tem se redko govori, vendar se številne ženske znajdejo v razmerju z moškim, ki zunaj partnerske zveze nima več tesnih prijateljev ali družabnega življenja.

Zakaj moška prijateljstva pogosto zamrejo?

Raziskave kažejo, da moški in ženske prijateljstva gradijo na različne načine. Ženske jih ohranjajo predvsem s pogovorom, deljenjem občutkov in medsebojno čustveno podporo. Moški pa prijateljstva največkrat razvijejo skozi skupne dejavnosti: šport, hobije, delo ali druženje po službi. Prav skupna aktivnost je pogosto temelj njihove povezanosti. Ko te dejavnosti zaradi selitve, menjave službe, rojstva otrok ali upokojitve izginejo, velikokrat izginejo tudi prijateljstva. Odnosi, ki so temeljili na rednih srečanjih, brez skupnega interesa naglo oslabijo. Ženske prijateljstva praviloma ohranjajo tudi na daljavo, medtem ko lahko moški z nekom, ki ga še vedno štejejo za dobrega prijatelja, ne govorijo več mesecev ali celo let. Brez rednega stika pa tudi najtrdnejše vezi sčasoma zbledijo.

FOTO: Marjan_apostolovic/Gettyimages
FOTO: Marjan_apostolovic/Gettyimages

Tiha epidemija moške osamljenosti

Strokovnjaki opozarjajo na pojav, ki ga imenujejo recesija moških prijateljstev. Raziskava ameriškega raziskovalnega centra za kakovost življenja je pokazala, da kar 15 odstotkov moških nima niti enega tesnega prijatelja, kar je petkrat več kot leta 1990. K temu prispevajo tudi družbena pričakovanja, da morajo biti moški močni, neodvisni in čustveno zadržani. Mnogi zato stisk ne delijo s prijatelji, ampak vse svoje potrebe po podpori usmerijo k partnerki.

Posledice niso le čustvene, ampak tudi zdravstvene. Dolgotrajna osamljenost je povezana z večjim tveganjem za tesnobnost, depresijo in samomorilnost. Nekdanji glavni zdravstveni svetovalec ZDA Vivek Murthy je osamljenost označil za nevidno epidemijo, saj povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, možgansko kap ter demenco. Po ocenah strokovnjakov so njeni negativni učinki na zdravje primerljivi s kajenjem ali debelostjo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ko partnerka postane vse

Če moški nima prijateljev, partnerka postane njegov edini vir čustvene in socialne podpore. Hkrati je žena, najboljša prijateljica, zaupnica in družba za prosti čas. Takšna vloga prinaša velik pritisk in lahko poruši ravnovesje v odnosu. Mnoge ženske se zato počutijo krive, kadar želijo preživeti večer s prijateljicami ali si vzeti čas zase. Sčasoma začnejo odpovedovati svoje načrte, prej odhajajo domov ali zavračajo povabila, ker ne želijo partnerja pustiti samega. Takšno prilagajanje v končni fazi vodi v zamero in občutek, da je njihova sreča odvisna od partnerjeve osamljenosti. Pogosto se pojavi tudi sram, saj je težko priznati, da partner nima nikogar, s komer bi se družil.

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages
FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

Kako lahko pomagamo?

Čeprav se situacija zdi težko rešljiva, strokovnjaki menijo, da obstajajo poti do spremembe. Pomembno je, da se o tem pogovorita brez očitkov in obtoževanja. Namesto: »Zakaj nimaš prijateljev?« je veliko bolj spodbudno reči: »Želim si, da bi imel tudi svoje življenje in ljudi, na katere se lahko opreš. Ne zato, ker te ne ljubim, ampak prav zato, ker mi je mar zate.« Ker moška prijateljstva praviloma nastajajo skozi skupne dejavnosti, je dobro partnerja spodbuditi, da znova obudi star hobi ali poišče novega. Rekreativni šport, prostovoljstvo, društva ali druge skupinske dejavnosti so lahko priložnost za nova poznanstva. Prav tako je vredno obnoviti stik s starimi prijatelji ali nekdanjimi sodelavci.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages
FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Obenem strokovnjaki opozarjajo, da partnerka ne sme prevzeti vloge rešiteljice. Če zaradi partnerjeve osamljenosti nenehno odpoveduje svoje načrte, mu nehote preprečuje, da bi sam začel iskati nove stike. Koristno je tudi, da dva v zvezi ustvarita navado, da si vsak teden vzameta nekaj časa zase. Takšna rutina spodbuja samostojnost, ohranja osebni prostor in dolgoročno krepi partnerski odnos, piše 24sata.hr.

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