Ključno je, da ne dovolite, da bi stvari, ki vas pri življenjskem sopotniku motijo, ali še več, vam gredo na živce, tako močno vplivale na vajino razmerje, da bi ga zaradi njih morda celo končali. Izkazalo se je, da so nekatere stvari, ki nas v partnerskih odnosih motijo, precej univerzalne. Tu je nekaj najpogostejših.

Prijatelji

Prijatelji partnerja običajno postanejo tudi vaši prijatelji. Čeprav vam to lahko v življenje prinese dodatno veselje, je včasih tudi vir stresa in frustracij. »Morda vam preprosto niso všeč ljudje, s katerimi se druži, ali pa vam ni všeč, kako se vede, kadar je v njihovi družbi,« je za Metro povedala psihoterapevtka Georgina Sturmer. Da bi težavo rešili, priporoča, da si priznate čustva, jih previdno izrazite in ste pri iskanju rešitve obzirni.

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»Lahko ste jezni ali razočarani zaradi tega, kar govorijo njegovi prijatelji, ali zaradi njihovega obnašanja. Morda ste ljubosumni na odnos, ki ga imajo z vašim izbrancem. Lahko se počutite negotovo ali vas skrbi, da jim ne boste všeč,« pojasnjuje. Jasno povejte, da za nastalo situacijo ne krivite njegovih prijateljev in ne kritizirate njegove izbire družbe. Dodaja, da bi morda morali s partnerjevimi prijatelji preživeti več časa, da bi jih zares spoznali. Morda pa morata oba preprosto sprejeti, da bosta takrat, ko ne bosta skupaj, čas preživljala vsak s svojimi prijatelji.

Ignoriranje čustev

Psihologinja Charlotte Whiteley pravi, da gre za precej pogosto težavo. Mnogi imajo občutek, da drugo stan ne zanimajo oni sami in njihova čustva, kar vodi v osamljenost, odtujenost in slabšo samopodobo. »V romantičnih odnosih je to še posebej pomembno, saj sočloveka dojemamo kot ključno osebo, na katero smo čustveno navezani. V takšnih odnosih je bistveno, da si dva vzajemno izkazujeta zanimanje in se poslušata,« dodaja.

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Seveda ne morete nadzorovati partnerja in njegovega odnosa do vaših čustev. Kljub temu svetuje, da si enkrat na teden vzameta čas za pogovor o stvareh, ki so v vajinem razmerju dobre, pa tudi o tistih, ki bi jih želela izboljšati. »Poskrbita, da bosta oba imela priložnost govoriti in poslušati. Tako vas partner ne bo prekinjal, ko boste izražali občutke osamljenosti in odtujenosti,« poudarja.

Zanemarjanje potreb

Občutek, da življenjski sopotnik ne razume, kaj si od njega želite in kaj potrebujete, nikoli ni prijeten. Vendar je treba vedeti, da nihče ne zna brati misli. Najprej razmislite, kaj si zares želite, nato pa se o tem odkrito pogovorite. Sturmerjeva pravi, da se pogosto zgodi, da se druga stran preprosto ne zaveda, kako se počutite, kar pa še ne pomeni, da namerno zanemarja vaše potrebe.

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Jeza

Čeprav obstajajo sprejemljivi in nesprejemljivi načini izražanja jeze v partnerskem odnosu, je jeza sama po sebi povsem normalno čustvo, s katerim se vsakdo kdaj sooči. »Jeza je prvinsko čustvo, katere funkcija je odvrniti nevarnost. Ko se soočimo z jeznim partnerjem, nas lahko postane strah ali pa se tudi sami odzovemo z jezo. Oboje sta prvinska odziva, povezana s preživetjem,« pojasnjuje Whiteleyjeva.

Ko se v razmerju pojavi jeza, je pomembno, da izbranca poslušate in se pogovorite o tem, kako njegovo vedenje vpliva na oba. Pred pogovorom svetuje, da si vzamete kratek premor. Pojdite na sprehod, poslušajte najljubšo glasbo ali počnite kaj, kar vas sprošča. Tako se boste lažje umirili in se pogovora lotili z bolj trezno glavo.

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Odnos do denarja

Dobra finančna usklajenost je eden od temeljev dolgoročnega intimnega odnosa, vendar mnogi o njej ne razmišljajo dovolj pogosto. »Kljub temu sta denar in način trošenja pogosto pomembna razloga za nesoglasja med dvema v zvezi,« opozarja Sturmerjeva. Za reševanje finančnih neskladij priporoča odkrit pogovor o denarju in boljše razumevanje lastnega odnosa do njega. Poleg praktičnih vidikov, kot so zaslužek, poraba in načrtovanje proračuna, obstaja tudi čustveni odnos do denarja. Nekateri se ob trošenju počutijo zadovoljni in uspešni, pri drugih lahko to povzroči strah ali tesnobo. Ključno pri vsem je, da znata občutke skomunicirati in jih upoštevati.