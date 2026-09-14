Navidezno nasprotje: več sporov za dober odnos

Strokovnjakinja za reševanje konfliktov Priya Parker trdi, da bližnji odnosi ne potrebujejo manj konfliktov, temveč več iskrenih in kakovostnih pogovorov o tem, kar nas moti. Parkerjeva je izdala knjigo z naslovom Umetnost prepiranja: Uporabna moč konflikta ( The Art of Fighting: The Transformative Power of Conflict), v kateri pojasnjuje, da se odnosi in skupnosti brez nesoglasij ne morejo razvijati. Pri tem ne zagovarja kričanja, žaljenja ali nenehnega prepiranja, temveč konflikt, v katerem lahko obe strani odkrito povesta, kaj mislita, in poskušata razumeti druga drugo, je navedeno v uradni predstavitvi knjige.

Strokovnjakinja se je izobraževala na področju reševanja konfliktov, delala pa je na področju rasnih odnosov na ameriških univerzah ter pri mirovnih procesih v Afriki, Indiji in arabskem svetu. Deluje kot izvedenka za vodenje skupinskih pogovorov in strateška svetovalka ter organizacijam in skupnostim pomaga izboljševati komunikacijo in konstruktivno reševati konflikte.

Navidezni mir ni znak dobrega odnosa

Mnogi v bližnjih odnosih izberejo molk, ker se bojijo, da bi se razprava spremenila v resen konflikt. Težava tako ostane nerešena in nezadovoljstvo se sčasoma le povečuje. Parkerjeva takšno stanje imenuje nezdrav mir. »Navzven se res zdi, da je vse v redu, v resnici se pomembnim temam izogibamo, ker se ena ali obe osebi bojita posledic iskrenega pogovora. Konstruktiven konflikt lahko po drugi strani partnerjema pomaga, da se bolje razumeta in zgradita več zaupanja,« pojasnjuje.

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Na njen pogled so vplivale tudi osebne izkušnje. Njena starša sta se ločila, kar je bil šok za vse, ki so ju poznali, saj se skoraj nikoli nista prepirala. »Že od otroštva sem se naučila, da lahko izogibanje prepiru prinese veliko izgubo,« je povedala v intervjuju za The Wall Street Journal. Po njenih zagotovilih izogibanje konfliktom prispeva tudi k osamljenosti. Namesto da ostanemo in poskušamo rešiti težavo, vse pogosteje prekinjamo prijateljstva, zapuščamo skupine ali preprosto nehamo odgovarjati na sporočila. Tako odnosi postajajo površinski in bolj dovzetni za težave.

Kako se prepirati, ne da bi prizadeli partnerja?

Preden načnete neprijetno temo, avtorica svetuje, da se vprašate, ali lahko s to osebo še naprej ohranite smiseln odnos, če ne poveste ničesar. Če je odgovor ne, je pogovor verjetno potreben. Pomembno je še, kako ga začnete. Namesto obtožbe, kot je: »Ti me nikoli ne poslušaš,« poskusite opisati konkreten problem in svoje občutke: »Ko se pogovarjava, ti pa gledaš v telefon, se počutim zapostavljeno.«

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Takšen nežen začetek pogovora priporoča tudi Gottmanov inštitut, ki se že desetletja ukvarja z odnosi med pari. Napadanje partnerjevega značaja najpogosteje sproži obrambno reakcijo, medtem ko mirno izražanje konkretne pripombe poveča možnost, da nas bo druga oseba poslušala.

Med razpravo je koristno:

govoriti o konkretnem vedenju, namesto kritizirati značaj partnerja;

razložiti, kako se počutimo in kaj potrebujemo;

izogibati se izrazom, kot sta »vedno« in »nikoli«;

prisluhniti drugi strani, preden predlagamo rešitev;

narediti premor, če se pogovor razvije v kričanje ali žaljenje;

cilj ni zmagati v prepiru, temveč ugotoviti, kaj se skriva za njim in ali je mogoče težavo rešiti skupaj.

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Parkerjeva kljub temu poudarja, da se ni treba spuščati v vsak konflikt. Včasih lahko zavestno izogibanje določeni temi ohrani odnos, na primer, če vemo, da se glede nje ne bomo strinjali, hkrati pa ni ključna. Toda kadar zaradi molka ne moremo biti več iskreni ali se v odnosu počutimo vse bolj oddaljeni, je navidezni mir morda le odlaganje pogovora, ki ga potrebujemo že dolgo.