Več tehnologije, varnosti in prostora za zmerno ceno

Kia je leta 2019 brez posebnega pompa predstavila malce bolj terensko različico modela ceed, toda xceed je nato privabil precej kupcev. Zdaj prihaja k nam v prenovljeni podobi. Težko je povsem določiti, kam spada xceed. Je nekaj med kombilimuzino in športnim terencem. Morda je še najbolj natančno, če zapišemo, da je kot kombilimuzina, v kateri se malce višje sedi, težišče avtomobila pa je nižje kot pri križancih.

V dolžino meri 4,38 metra in 1,495 metra v višino, kar potrjuje, da je nižji od tekmecev, kot so mazda cx-30, hyundai kona in citroën C4. Kljub temu ima soliden prtljažnik s 426 litri in dovolj potniške prostornosti. Prtljažnik se z zloženimi sedeži poveča na 1378 litrov. Xceed ima že od začetka privlačno podobo, malce bolj drzno kot osnovni ceed. Ta trend so ohranili, sploh pri oblikovanju žarometov, platišč, prednjega pokrova in odbijačev. Avtomobil je v koraku s časom in verjetno bo všeč širšemu občinstvu.

Pri slovenskem uvozniku pričakujejo, da bo najbolj priljubljen motor s 150 konji in z opremo active.

Spremembe so očitne tudi v notranjosti. Središče sta dva digitalna zaslona (12,3-palčna), eden za volanom, drugi na sredini, kjer je večina vseh mogočih funkcij. Obenem so ohranili nekaj fizičnih stikal, predvsem za upravljanje klimatske naprave, kar vsekakor pripomore k praktičnosti. Oba digitalna zaslona sta del opremskega paketa smart, kamor spadajo še navigacija, elektronska parkirna zavora, parkirni senzorji, senzor za dež in kamera za spremljanje voznika, v paketu active pa sta zraven še radarski tempomat in nastavitev višine sovoznikovega sedeža, kar so vse tehnologije, ki jih pri takšnih avtomobilih v osnovni ponudbi nismo vajeni.

V dolžino meri 4,38 in v višino 1,495 metra.

Omeniti velja, da so na voljo številni moderni varnostni sistemi, poleg pomoči pri vožnji po avtocesti denimo sistemi za preprečevanje trka v mrtvem kotu, ob prečnem prometu zadaj, za preprečevanje čelnega trka ... Pri motorni ponudbi je osnova 1,0-litrski agregat s 115 konjskimi močmi (85 kW) v povezavi z ročnim menjalnikom. Isti motor je na voljo še z blagohibridno tehnologijo, ko je lahko zraven sedemstopenjski samodejni menjalnik. Potem je tukaj 1,6-litrski motor; v šibkejši različici ima 150, v močnejši 180 konjev (110 oziroma 132 kW), v obeh primerih v sodelovanju s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko. Pri slovenskem uvozniku pričakujejo, da bo najbolj priljubljen motor s 150 konji in z opremo active.

Najcenejši xceed stane 23.849 evrov, najbolje opremljeni in najmočnejši 33.499. Ponujajo gotovinski popust in Kijino financiranje, s čimer lahko ceno zmanjšate za tri tisočake. Vsekakor so ti zneski v trenutnih razmerah dobro razmerje med ponudbo in ceno.