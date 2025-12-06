Večer mode, druženja in kulinarike: Ko se čas ustavi

Celjanke in Celjani so že vajeni, da se vsako pomlad in vsako jesen srečajo v Celjskem domu, kjer si lahko ogledajo Modne navdihe, na katerih vedno predstavijo aktualno modno kolekcijo, tokrat za jesen in zimo. »Bil je večer, ki ni samo večer, ampak je večer mode, modne kultiviranosti, večer predstavitve aktualnih blagovnih znamk, modnih hiš, odličnih pričesk, make upa, celotne zgodbe. V današnjem času hitenja je biti del modnega večera, ko se čas ustavi in je čas za modne predstavitve, pravi privilegij. Moda je lepa. Zgodba mode je zgodba ustvarjalnosti tisočih rok. Zato so Modni navdihi priložnost za uvid, kdo je kdo, kdo soustvarja, kdo je del zgodbe mesta, regije, kdo združuje in povezuje. In tudi letošnji večer je bil izjemen,« je misli ob koncu 28. Modnih navdihov strnila Vladimira Skale, ki se bo v teh dneh posvetila novi zgodbi, Pravljični deželi, ki jo je pred 26 leti zasnovala in je še vedno edinstven projekt v Celju.

Modne zgodbe so letos predstavili Sisley, dijakinje Šolskega centra Celje, Srednje šola za storitvene dejavnosti in logistiko, programa ustvarjalec modnih oblačil Neli Pustoslemšek, Lara Podgoršek, London Pirc Kolar, Maja Kotnik in Nina Koštomaj pod mentorstvom Lucije Koželj, predstavil se je tudi Ellite Butique, Hiša usnja Herman, modna kreatorka Jolanda Thaler pa je ob 600. obletnici smrti Veronike Deseniške in njene velike ljubezni Friderika Celjskega predstavila posebno kolekcijo, poimenovano Veronika danes.

Kolekcijo, posvečeno Veroniki Deseniški, je zasnovala Jolanda Thaler. FOTO: GREGOR KATIČ

Matjaž Kumelj in Iryna Osypenko sta predstavila svečane in poročne obleke Krinolina. FOTO: GREGOR KATIČ