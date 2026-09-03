Večje mišice, manjši penis?

Šala, da imajo najbolj mišičasti moški najmanjši penis, je stara skoraj toliko kot dvorane za fitnes, pa vendar - je v stereotipu kaj resnice ali gre zgolj za optično prevaro in zamenjavo penisa s čim drugim?

Za povezavo med količino mišične mase in velikostjo penisa ni znanstvenih dokazov, torej dvigovanje uteži, intenzivni treningi in naravno pridobivanje mišic na njegovo velikost ne vplivajo. Lahko pa se zgodi, da je penis pri zelo mišičastem telesu zaradi razmerja med velikim trupom in močnimi stegni preprosto videti manjši, zelo verjetno pa na mit o manjšem penisu vplivajo tudi spoznanja o uporabo anaboličnih steroidov. Ti penisa ne zmanjšujejo, lahko pa povzročijo opazno zmanjšanje mod. Zunanji androgeni namreč zavrejo naravno proizvodnjo testosterona in spermijev, zaradi česar se lahko moda skrčijo.

Raziskave pri uporabnikih steroidov ugotavljajo tudi težave s plodnostjo, po prenehanju jemanja pa se lahko pojavita zmanjšan libido in slabša erektilna funkcija. A na kratko: ogromne mišice in majhen penis niso povezani.