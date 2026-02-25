Večji izziv kot avtomobili bo infrastruktura

AVTOMOBILIZEM

Električnih vozil, tudi cenejših, bo v EU več; evropski problem je proizvodnja baterij

Po študiji raziskovalnega podjetja Transport & Mobility iz Leuvna v Belgiji (pripravili so jo za evropsko avtomobilsko združenje Acea) se je v članicah Evropske unije delež električnih avtomobilov v prodaji novih lani dvignil na 17 odstotkov, predlani je znašal 14 odstotkov. Osem držav, predvsem severnih, je doseglo delež, večji od 30 odstotkov. Slovenija je pod povprečjem EU, pri nas je lani ta delež znašal 11 odstotkov, je bil pa precej večji kot leto prej. V prodaji rabljenih avtomobilov je bil novembra evropski delež električnih 7 odstotkov, 2 odstotni točki višji kot v tem mesecu 2024. ...