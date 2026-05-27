Vedno čista obutev, to pomaga pri belih športnih copatih

Bele športne copate najprej obrišemo do suhega in odstranimo vezalke. Nato jih očistimo z mlačno vodo, kapljico detergenta za posodo in staro zobno ščetko ali gobico. Bele podplate lahko osvežimo s pasto iz sode bikarbone in malo vode, pomaga tudi bela zobna pasta, vendar ne gel. Ko končamo, športne copate obrišemo z vlažno krpo in jih pustimo, da se posušijo na zraku. Hitro jih obrišemo približno enkrat na teden, temeljiteje pa jih očistimo na mesec ali dva.

Pri usnjenih natikačih moramo biti nekoliko bolj nežni. Največ težav običajno povzroči temen odtis stopal na notranjem delu. Lotimo se ga lahko z malo sode bikarbone in vode, nato nežno zdrgnemo z mehko ščetko in obrišemo. Usnjene trakove očistimo z vlažno krpo in kapljico blagega mila. Takšnih natikačev ne namakamo, ne peremo v pralnem stroju in jih ne sušimo na močnem soncu. Poleti jih na hitro osvežimo na dva tedna, temeljiteje pa nekajkrat v sezoni.

Otroške športne copate čistimo glede na material. Če niso usnjeni, si pomagamo z mlačno vodo, malo detergenta za posodo ali nežnega pralnega sredstva in mehko ščetko. Bele dele pogosto lepo očisti tudi melaminska oziroma tako imenovana čudežna gobica. V pralni stroj jih damo le, če proizvajalec to dovoljuje. Takrat jih vedno peremo v vrečki za pranje, pri nizki temperaturi. Madeže je najbolje obrisati sproti, temeljiteje pa jih očistimo na od dva do štiri tedne. Za trdovratne madeže trave pomaga pasta iz sode bikarbone in nekaj kapljic vode ali pa mešanica detergenta za posodo in belega kisa. Če se madeži še vedno ne vdajo, lahko športne copate za približno pol ure namočimo v mlačno vodo z malo pralnega sredstva, nato pa jih ponovno zdrgnemo. Pri otroških čevljih pogosto pomaga več krajših čiščenj namesto enega agresivnega drgnjenja, ki lahko poškoduje material.

Neprijeten vonj Proti neprijetnemu vonju pri vsej obutvi pomaga preprost trik. V čevlje ali superge čez noč nasujemo malo sode bikarbone, uporabimo vrečke črnega čaja ali pa jih za nekaj ur, dobro zaprte v vrečki, postavimo v zamrzovalnik. Pogosto to deluje bolje kot dišeči spreji, saj vonja ne prekrije, ampak ga pomaga ublažiti.

Usnja ne močimo

Balerinke iz umetnega usnja čistimo zelo previdno, saj se tak material ob pregrobem čiščenju lahko začne luščiti. Uporabimo mehko vlažno krpo in po potrebi čisto malo blagega mila. Izogibamo se alkoholu, acetonu in grobim ščetkam. Če oddajajo neprijeten vonj, lahko vanje čez noč nasujemo malo sode bikarbone, zjutraj pa jo dobro stresemo ven. Balerinke na hitro obrišemo po nekaj nošenjih, temeljiteje pa približno enkrat na mesec.

Čevlji iz pravega usnja potrebujejo čiščenje in nego. Najprej jih skrtačimo s suho mehko krtačo, nato obrišemo z rahlo vlažno krpo. Če so umazani, dodamo malo nežnega mila. Po čiščenju usnje nahranimo z brezbarvno kremo ali balzamom za usnje. Če pri roki nimamo ničesar drugega, lahko usnje začasno osvežimo z res majhno kapljico olivnega olja na mehki krpi, vendar moramo biti previdni, saj lahko preveč olja pusti madeže. Usnjenih čevljev nikoli ne močimo preveč in jih ne peremo v stroju. Rahlo jih očistimo na teden ali dva, nego z balzamom pa jim privoščimo približno enkrat na mesec.