Velik hit leta 2026: trend porok, ki morda ne bo prav vsem všeč

Posledično se počasi, a zanesljivo uveljavlja trend, ki daje prednost manjšemu številu gostov in pozornost usmerja na bližino, povezovanje in uživanje v trenutku. Namesto velikih dvoran, dolgih seznamov povabljenih in občutka, da se ves dan nekam mudi, vse več parov sanja o intimnejšem dogodku z ljudmi, ki jim resnično veliko pomenijo. Namen takšne poroke ni vtis, temveč doživetje, pogovor brez naglice, nasmehi, ki se utrnejo v spomin, in občutek, da je vsaka minuta dneva resnično doživeta. Mnogi pravijo, da manjše število gostov ustvarja bolj sproščeno vzdušje. Mladoporočenca imata čas za pogovor, zdravice in uživanje v njunem dnevu, zato nista ves čas pod stresom.

FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages

Manjša poroka ni prava?

Takšne poroke so pogosto bolj tople, osebne in brez pritiska, da bi morali zadovoljiti vsa pričakovanja. Namesto količine je poudarek na kakovosti: hrane, pogovorov in trenutkov, ki se jih dolgo spominjamo. Kljub temu ta pristop še ni povsem uveljavljen. Velike poroke so globoko zakoreninjena tradicija, priložnost za druženje širše družine, prijateljev in znancev. Manjše poroke se pogosto dojemajo kot nenavadne ali nepristne, kar mnoge pare postavlja pred izbiro med lastnimi željami in pričakovanji okolice.

FOTO: Gettyimages

Kljub temu pa bo ta stil velikega dne vse bolj prisoten. Intimne poroke postajajo izbira tistih, ki si želijo mirnejši, vsebinski in bolj oseben dan, brez pretiranega pompa. Velike svatbe ne bodo nikoli povsem izginile, a leto 2026 bi lahko postalo leto, v katerem se bo vse več ženinov in nevest odločalo za tisto, kar jim je resnično pomembno. Včasih manj ljudi pomeni več časa, več čustev in več trajnih spominov, piše Zadovoljna.hr.