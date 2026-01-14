  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROKE

Velik hit leta 2026: trend porok, ki morda ne bo prav vsem všeč

V zadnjih letih pari vse bolj zavračajo tradicionalne oblike porok in iščejo načine, s katerimi bi ta dan prijetnejši, bolj oseben in manj stresen.
FOTO: Fotografielink/Gettyimages

FOTO: Fotografielink/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages

 FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages

FOTO: Fotografielink/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages
M. Fl.
 14. 1. 2026 | 19:44
2:09
A+A-

Posledično se počasi, a zanesljivo uveljavlja trend, ki daje prednost manjšemu številu gostov in pozornost usmerja na bližino, povezovanje in uživanje v trenutku. Namesto velikih dvoran, dolgih seznamov povabljenih in občutka, da se ves dan nekam mudi, vse več parov sanja o intimnejšem dogodku z ljudmi, ki jim resnično veliko pomenijo. Namen takšne poroke ni vtis, temveč doživetje, pogovor brez naglice, nasmehi, ki se utrnejo v spomin, in občutek, da je vsaka minuta dneva resnično doživeta. Mnogi pravijo, da manjše število gostov ustvarja bolj sproščeno vzdušje. Mladoporočenca imata čas za pogovor, zdravice in uživanje v njunem dnevu, zato nista ves čas pod stresom.

 FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages
 FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages

Manjša poroka ni prava?

Takšne poroke so pogosto bolj tople, osebne in brez pritiska, da bi morali zadovoljiti vsa pričakovanja. Namesto količine je poudarek na kakovosti: hrane, pogovorov in trenutkov, ki se jih dolgo spominjamo. Kljub temu ta pristop še ni povsem uveljavljen. Velike poroke so globoko zakoreninjena tradicija, priložnost za druženje širše družine, prijateljev in znancev. Manjše poroke se pogosto dojemajo kot nenavadne ali nepristne, kar mnoge pare postavlja pred izbiro med lastnimi željami in pričakovanji okolice.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kljub temu pa bo ta stil velikega dne vse bolj prisoten. Intimne poroke postajajo izbira tistih, ki si želijo mirnejši, vsebinski in bolj oseben dan, brez pretiranega pompa. Velike svatbe ne bodo nikoli povsem izginile, a leto 2026 bi lahko postalo leto, v katerem se bo vse več ženinov in nevest odločalo za tisto, kar jim je resnično pomembno. Včasih manj ljudi pomeni več časa, več čustev in več trajnih spominov, piše Zadovoljna.hr.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ZAKLJUČEK

Brez obsojanja in drame: uradni konec zakona slavnega para

Glavno pozornost po zaključku zakona bosta Nicole Kidman in Keith Urban namenjata hčerkama.
8. 1. 2026 | 13:25
Lifestyle  |  Stil
ZA BODOČE MLADOPOROČENCE

2 ključni stvari, ki bi se jih pari morali zavedati, preden stopijo pred oltar

Ljubezen ni dovolj za srečen zakon, opozarja ameriški psiholog. Odkrijte dve ključni spoznanji, ki rešujeta razmerje pred ločitvijo.
Barbara Kotnik14. 11. 2025 | 20:00

Več iz teme

porokaživljenjezakontrend 2026
ZADNJE NOVICE
20:09
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

ZDA že umika vojake: Se bliža usodni napad?

Vojaška intervencija bi se lahko odvila v naslednjih 24-ih urah.
14. 1. 2026 | 20:09
19:44
Lifestyle  |  Stil
POROKE

Velik hit leta 2026: trend porok, ki morda ne bo prav vsem všeč

V zadnjih letih pari vse bolj zavračajo tradicionalne oblike porok in iščejo načine, s katerimi bi ta dan prijetnejši, bolj oseben in manj stresen.
14. 1. 2026 | 19:44
19:37
Novice  |  Slovenija
AVTO LETA

Zmaga za električno petko (FOTO)

Renault 5 e-tech electric je zmagovalec izbora za slovenski avto leta 2026.
14. 1. 2026 | 19:37
19:31
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Fakulteta za farmacijo žaluje: kdo je bil prof. dr. Slavko Pečar

Zaslužen je za razvoj farmacevtske kemije in tudi za razvoj Fakultete za farmacijo.
14. 1. 2026 | 19:31
19:25
Bulvar  |  Domači trači
OGROMEN

Martin Strel, prvi penis Hollywooda, spregovoril o veličini svoje moškosti

Ko govorimo o neverjetnih dosežkih svetovnega kova, le redkokdo lahko preseže Martina Strela. V novem podcastu z Iztokom Gartnerjem je ponovno razkril nekaj neverjetnih dejstev - med drugim tudi nekaj svojih telesnih mer.
14. 1. 2026 | 19:25
19:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN OD NEDELJE

Policija ima nove podrobnosti v primeru pogrešanega 51-letnega Igorja: »Potrjujemo, da smo našli njegov avto«

Družina in pristojne službe nadaljujejo z iskanjem.
Kaja Grozina14. 1. 2026 | 19:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki