Velika raziskava ima odgovor: to je glavni element privlačnosti

Ljubezenske preference po svetu, ne glede na kulturne razlike, kažejo presenetljivo podobne vzorce. Na to je opozarjala tudi ameriška biološka antropologinja Helen Fisher, ki je ugotovila, da se podobne zakonitosti pojavljajo tako v tradicionalnih plemenskih skupnostih kot v sodobnih družbah. Po njenem mnenju na izbiro partnerja vpliva več dejavnikov. Pomembni so življenjsko obdobje, v katerem vstopamo v razmerje, družbeno-ekonomsko okolje, osebni cilji in tudi nevrokemični procesi v možganih. Pri tem pomembno vlogo igrajo hormoni, kot so dopamin, serotonin, testosteron in estrogen.

FOTO: Gettyimages

Inteligenca na prvem mestu

V obsežni raziskavi, v kateri je sodelovalo kar 50.000 ljudi, je Helen Fisher ugotovila, da anketiranci inteligenco najpogosteje navajajo kot najbolj privlačno lastnost potencialnega partnerja. Kar 80 odstotkov samskih si želi partnerja s podobno intelektualno ravnjo, medtem ko bi jih bilo 89 odstotkov pripravljenih začeti razmerje z nekom, ki je bistveno bolj izobražen od njih. Takšni rezultati antropologinje niso presenetili. Inteligenca je velikokrat povezana z višjimi prihodki, ustvarjalnostjo, smislom za humor, boljšimi socialnimi veščinami in učinkovitejšim reševanjem težav. »Pamet utrjuje odnos,« je večkrat poudarila Fisherjeva in dodala: »Inteligenca je afrodiziak.«

FOTO: Gettyimages

Zaljubimo se v ljudi, ki razmišljajo podobno kot mi

Njene raziskave kažejo, da se posamezniki najpogosteje zaljubijo v osebe, katerih način razmišljanja je podoben njihovemu. Takšne ugotovitve potrjujejo tudi dolgoletni podatki partnerskih platform Match.com in Chemistry.com. Fisherjeva je populacijo razvrstila v več osebnostnih tipov. Tako imenovani raziskovalci, ki jih zaznamujeta želja po novostih in pripravljenost na tveganje, naj bi bili močneje pod vplivom dopaminskega sistema in najpogosteje izbirajo sebi podobne partnerje. Podoben vzorec velja za graditelje, osebnostni tip, povezan s serotoninskim sistemom. Ti cenijo stabilnost, red in tradicijo ter se največkrat povezujejo z osebami, ki imajo podobne vrednote. Po drugi strani so direktorji, pri katerih naj bi imel večji vpliv testosteron, praviloma privlačni za pogajalce: empatične in intuitivne posameznike, pri katerih prevladuje estrogenski sistem.

FOTO: Gettyimages

Privlačnost je več kot le videz

Čeprav nihče ne spada izključno v eno samo kategorijo, Fisherjeva poudarja, da vsi podzavestno ocenjujemo, kako intelektualno blizu nam je druga oseba. Obenem opozarja, da obstaja več vrst inteligence in da se privlačnost pogosto razvije šele takrat, ko nekoga bolje spoznamo in odkrijemo njegove resnične kvalitete. Raziskava tako nakazuje, da pri izbiri partnerja videz še zdaleč ni vse. Za številne je prav inteligenca tista lastnost, ki lahko dolgoročno odloči, ali se bo med dvema osebama razvila globlja povezanost, povzema portal Glossy.