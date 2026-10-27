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Velika starostna razlika med partnerjema: to so težave, o katerih se le redko govori

Velika starostna razlika med partnerjema lahko sčasoma prinese izzive, o katerih na začetku razmerja le redko razmišljamo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Vesalainen/Gettyimages

FOTO: Vesalainen/Gettyimages

FOTO: Unsplash

FOTO: Unsplash

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Vesalainen/Gettyimages
FOTO: Unsplash
M. Fl.
 27. 10. 2026 | 18:00
5:21
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Partnerske zveze med dvema različnih starosti so danes vse bolj sprejete. Pet ali desetletna razlika se marsikomu ne zdi nič nenavadnega, toda kadar je eden dvajset ali več let starejši od drugega, se pogosto pojavijo predsodki. Strokovnjakinja za partnerske odnose in spolnost Tracey Cox meni, da glavna težava ni starostna razlika sama po sebi, temveč življenjsko obdobje, v katerem sta partnerja. Zveza med 20-letnikom in 40-letnikom lahko denimo dobro deluje. Toda ko mlajši dopolni 40, starejši pa 60 let, so okoliščine precej drugačne. Starostna razlika ostaja enaka, vendar se spreminjajo potrebe, možnosti in vsakodnevne navade.

Prednosti zveze z veliko starostno razliko

Po mnenju Tracey Cox imajo takšne zveze številne prednosti. Starejši velikokrat prinaša čustveno stabilnost, življenjske izkušnje in finančno varnost, mlajši pa energijo, radovednost in drugačen pogled na življenje. Poleg tega lahko pari, ki se soočajo z morebitnim obsojanjem okolice, razvijejo močan občutek povezanosti in predanosti. Ker morajo pogosto drugim pojasnjevati svojo odločitev, da ostanejo skupaj, lahko sčasoma postanejo še bolj prepričani v svoj odnos. Coxova poudarja še, da starost ne določa nujno interesov posameznikov. Nekateri 25-letniki najraje preživljajo večere doma, medtem ko posamezni 50-letniki uživajo v druženju, potovanjih in pustolovščinah.

FOTO: Unsplash
FOTO: Unsplash

Težave se največkrat pojavijo pozneje

Čeprav so takšni odnosi lahko izpolnjujoči, lahko razlike v življenjskih obdobjih postanejo resen izziv. Medtem ko mlajši partner morda šele gradi kariero, starejši že razmišlja o upokojitvi. Eden si lahko želi otrok, drugi jih že ima in ne načrtuje ponovnega starševstva. Težave včasih vzniknejo tudi pri prijateljih in družini. Starejši se druži z ljudmi, ki se že upokojujejo, medtem ko ima mlajši prijatelje, ki šele ustvarjajo družine ali si želijo bolj aktivnega družabnega življenja. Posebej občutljiva tema so odnosi z otroki iz prejšnjih zakonov. Tracey opozarja, da odrasli otroci starejšega včasih težko sprejmejo novo zvezo, zlasti, če jih skrbi vprašanje dediščine.

Zdravje in intimnost postaneta velika izziva

Ena največjih težav se pojavi, ko starejši začne občutiti posledice staranja. Zdravstvene težave, utrujenost in spremembe spolne želje lahko vplivajo na kakovost skupnega življenja. Mlajši se tako znajde v položaju, ko mora precej prej, kot je pričakoval, prevzeti vlogo negovalca. Strokovnjakinja navaja primer 46-letne Sophie, ki je že deset let v zvezi z 71-letnim Richardom. Ona priznava, da je njuna ljubezen še vedno močna, vendar se je njuno vsakdanje življenje precej spremenilo. Včasih sta pogosto potovala in hodila ven, danes njuni dnevi večinoma minevajo ob zdravniških pregledih in mirnih večerih doma.

FOTO: Vesalainen/Gettyimages
FOTO: Vesalainen/Gettyimages

Poleg skupnih dejavnosti pogreša telesno bližino. Njen dragi je izgubil zanimanje za spolne odnose, sama pa čuti, da je še vedno v življenjskem obdobju, v katerem ji je intimnost pomembna. Čeprav ga ne namerava zapustiti, se zaveda, da je zaradi njune ljubezni sprejela določena odrekanja.

So starejše ženske z mlajšimi moškimi pogosteje tarča obsojanja?

Coxova meni, da družba praviloma strožje obsoja ženske, ki imajo precej mlajše partnerje, kot moške v enakem položaju. Medtem ko se starejšim moškim z mlajšimi partnerkami pogosto pripisuje uspeh, so starejše ženske lahko izpostavljene posmehljivim komentarjem in predsodkom. Tudi sama je bila pred približno dvajsetimi leti v zvezah z mlajšimi moškimi.

Pojasnjuje, da so ji takrat bolj ustrezali partnerji, ki so bili osredotočeni na uživanje v življenju in manj obremenjeni s tradicionalnimi pričakovanji glede zakona in družine. Kljub temu poudarja, da se tudi v takšnih zvezah lahko pojavijo izzivi, zlasti pri načrtovanju otrok in usklajevanju različnih življenjskih prednostnih nalog.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kdaj imajo takšne zveze največ možnosti za uspeh?

Po izkušnjah Tracey Cox  zveze z veliko starostno razliko bolje delujejo, kadar imata oba partnerja dovolj življenjskih izkušenj in jasno vesta, kaj si želita. Posebej poudarja pomen čustvene zrelosti, zdravja in odprte komunikacije. Parom svetuje, naj se že na začetku pogovorijo o denarju, otrocih, spolnem življenju, zdravstvenih težavah in možnosti, da bo eden od partnerjev v prihodnosti potreboval dodatno nego.

Pomembno je tudi, da vsak ohrani svoje prijatelje, hobije in interese, da odnos ne postane edini vir družabnega življenja in čustvenega zadovoljstva. Strokovnjakinja sklene, da velika starostna razlika ni nujno ovira za srečno ljubezen, vendar zahteva več iskrenosti in načrtovanja prihodnosti. Glede zadev, o katerih dva danes ne želita razmišljati, bosta morda morala čez nekaj let sprejemati pomembne odločitve, povzema 24sata.hr.

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