Velikost penisa je pomembna, a ženskam več pomeni to

Študija, objavljena v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, je pokazala, da ženske privlačnost moškega spolnega organa ocenjujejo celostno. V raziskavi so sodelujoče ženske ocenjevale računalniško ustvarjene podobe moških teles z različnimi telesnimi značilnostmi. Izkazalo se je, da velikost penisa sicer igra vlogo, vendar nikakor ni edini ali najpomembnejši dejavnik pri izbiri moškega. Veliko pomembnejši je vtis, ki ga daje celo telo, predvsem višina moškega in razmerje med njegovimi rameni in boki, ki ustvarja občutek telesne skladnosti. Ko so raziskovalci analizirali rezultate, so ugotovili, da je najbolj privlačna zmerna oziroma nekoliko nadpovprečna velikost moškega, izjemno velike dimenzije niso bile ocenjene kot posebej zaželene.

Pomemben del privlačnosti je tudi splošen videz intimnega predela, kot so urejenost, simetrija in negovanost, ki jo ženske opazijo. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da videz pogosto vpliva predvsem na prvi vtis, medtem ko na dolgi rok ženskam veliko več pomenijo samozavest, sproščenost in čustvena povezanost med partnerjema.