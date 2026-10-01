Veste, kaj je seksomnija? Sorodna je hoji in govorjenju v spanju, le da ...

Zjutraj vam partner pove, da ste ponoči želeli seksati, vi pa nimate pojma, o čem govori. Morda se sliši kot priročen izgovor, toda seksomnija res obstaja - gre za motnjo spanca, sorodno hoji in govorjenju, le da se človek v snu nagiba k seksualnim dejanjem. Najbolj značilen znak je popolna ali skoraj popolna luknja v spominu. Človek se lahko ponoči dotika partnerja, masturbira ali začne spolno aktivnost, zjutraj pa je iskreno presenečen, ko izve, kaj se je dogajalo. To ni pozabljena erotična noč, ampak posledica tega, da možgani med epizodo niso bili povsem budni.

Pri seksomniji ima lahko človek odprte oči, se premika in deluje precej prisebno. Toda partner lahko pogosto opazi nekaj nenavadnega – pogled je prazen, komunikacija nenavadna, odzivi avtomatični, človeka pa je težko zares prebuditi. Nekateri partnerji opisujejo, da je človek med epizodo bolj neposreden, glasen, zahteven ali se vede neznačilno. Prav ta nenavadna sprememba vedenja je lahko prvi razlog za sum, da ne gre za običajno, napol zaspano pobudo za seks.

Seksomnija spada med motnje spanja in se lahko pojavlja skupaj z govorjenjem, hojo, nočnimi strahovi ali drugimi nenavadnimi vedenji med spanjem. Raziskave kažejo, da je pogostejša tudi pri ljudeh, ki že imajo podobne motnje spanja. Epizode lahko spodbudijo pomanjkanje spanja, hud stres, alkoholizem in porušen spalni ritem. Človek ima lahko seksomnijo vrsto let, ne da bi zanjo vedel – če spi sam, namreč pogosto ni nikogar, ki bi mu zjutraj povedal, kaj je ponoči počel. Pomagata že urejanje spalnih navad in opazovanje, kdaj se pojavljajo epizode. Če se ponavljajo, je smiselno obiskati specialista za motnje spanja, ki lahko preveri tudi druge sprožilce, denimo spalno apnejo, zdravila ali drugo. Pomembna je tudi varnost, še zlasti kadar v nočno dogajanje vključite partnerja.