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ZA VAREN DOM

Vlomilcu moramo ukrasti čas, te prostore bodo preiskali najprej

Dragocenosti skrijmo na različna, manj očitna mesta.
Poskrbimo, da se vlomilcu preprosto ne bo izplačalo brskati po našem domu. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Poskrbimo, da se vlomilcu preprosto ne bo izplačalo brskati po našem domu. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Škatla z nakitom, skrita v omari ali predalu v spalnici, ni dobra rešitev. FOTO: Jamie Grill/Getty Images

Škatla z nakitom, skrita v omari ali predalu v spalnici, ni dobra rešitev. FOTO: Jamie Grill/Getty Images

Spalnica bo zelo verjetno prva etapa v roparjevem pohodu po našem stanovanju. FOTO: Paul Guzzo/Getty Images

Spalnica bo zelo verjetno prva etapa v roparjevem pohodu po našem stanovanju. FOTO: Paul Guzzo/Getty Images

Poskrbimo, da se vlomilcu preprosto ne bo izplačalo brskati po našem domu. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images
Škatla z nakitom, skrita v omari ali predalu v spalnici, ni dobra rešitev. FOTO: Jamie Grill/Getty Images
Spalnica bo zelo verjetno prva etapa v roparjevem pohodu po našem stanovanju. FOTO: Paul Guzzo/Getty Images
L. K.
 3. 7. 2026 | 18:17
2:54
A+A-

Smo se nemara kdaj vprašali, kam bi vlomilec najprej pogledal, če bi vstopil v naš dom? Nekatera skrivališča, ki se zdijo na videz varna in domiselna, so za prave tatove v resnici skoraj kot prijazno povabilo. Strokovnjaki za varnost opozarjajo, da vlomilci ne računajo več na srečo, ampak na človeške navade. Ko vstopijo v dom, praviloma ne tavajo brez načrta iz sobe v sobo. Najpogosteje gredo naravnost v spalnico. Prav tam veliko ljudi hrani najdragocenejše stvari: nakit, ure, poročne prstane, gotovino za slabe čase in pomembne dokumente.

Cilj vlomilca je v nekaj minutah najti čim več vrednih stvari in čim prej izginiti.

Glavna spalnica je zato za vlomilca pogosto prva tarča. Njegov cilj je jasen: v nekaj minutah najti čim več vrednih stvari in čim prej izginiti. Zato bo najprej preveril najbolj predvidljiva mesta.

Vredno in dosegljivo

Nočna omarica, predali, omara za čevlje, prostor pod vzmetnico, škatla za nakit na komodi in majhen prenosni sef – takšna skrivališča so izkušenemu vlomilcu še kako dobro znana. Skriti denar pod žimnico ali nakit v predalu zato ni prava zaščita, pač pa je to bolj vaba za izkušenega roparja. Strokovnjaki svetujejo, da dragocenosti nikar ne hranimo na enem mestu, še posebno pa ne v spalnici. Bolje jih je razporediti po več različnih, nepovezanih in manj očitnih delih doma. Del shranimo, denimo, v kuhinji, del v kopalnici, del drugje.

Najboljša obramba je, da dragocenosti niso tam, kjer jih navadno pričakujemo.

Cilj seveda ni ustvariti skrivališče kot iz kakšnega filma, ampak vlomilcu ukrasti čim več časa. Vsaka dodatna minuta, ki jo mora porabiti za iskanje, poveča našo možnost, da ga bo kdo slišal, opazil ali prijavil. Včasih so najbolj učinkoviti povsem običajni predmeti. Konzerva v shrambi, škatla detergenta ali stara knjiga lahko pritegnejo veliko manj pozornosti kot sef ali bleščeča škatla za nakit. Eden od trikov je lahko majhna torbica z dragocenostmi, skrita med oblačili v omari, po možnosti na sredini in ne na robu. Da bi jo našel, bo moral vlomilec pregledati več kosov oblačil. To pa so minute – čas, ki ga običajno nima. Nobena soba sama po sebi ni varna. Najboljša obramba je, da dragocenosti niso tam, kjer jih navadno pričakujemo. Vlomilcu morda ne bomo mogli preprečiti, da ne bo res najprej stopil v spalnico, lahko pa poskrbimo, da se mu iskanje preprosto ne bo izplačalo.

Spalnica bo zelo verjetno prva etapa v roparjevem pohodu po našem stanovanju. FOTO: Paul Guzzo/Getty Images
Spalnica bo zelo verjetno prva etapa v roparjevem pohodu po našem stanovanju. FOTO: Paul Guzzo/Getty Images

Škatla z nakitom, skrita v omari ali predalu v spalnici, ni dobra rešitev. FOTO: Jamie Grill/Getty Images
Škatla z nakitom, skrita v omari ali predalu v spalnici, ni dobra rešitev. FOTO: Jamie Grill/Getty Images

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