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Vodni kamen odstrani v rekordnem času: dve žlički te sestavine bosta poskrbeli, da bo vaš grelnik vode kot nov

Čeprav so trgovske police polne sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, se učinkovita rešitev skriva kar v vaši kuhinji.
FOTO: Yourapechkin/Gettyimages
FOTO: Yourapechkin/Gettyimages
M. Fl.
 22. 7. 2026 | 15:00
1:35
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Obloge vodnega kamna v grelniku vode so ena od nevšečnosti, ki se vedno znova vračajo, ne glede na to, kako pogosto ga čistite. Poleg tega, da niso lepe na pogled, trdovratne bele obloge pokvarijo okus jutranje kave ali čaja ter celo zmanjšajo učinkovitost delovanja grelnika, opozarja T-portal. Čeprav so trgovske police polne sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, se učinkovita rešitev skriva kar v vaši kuhinji in je povsem naravna. Pozabite na dolgotrajno drgnjenje in močan vonj čistil. Za  čist grelnik vode zadostujeta le dve žlički citronske kisline.

Preprost trik

Ta beli prah je izjemno učinkovit pri odstranjevanju mineralnih oblog. Način uporabe je preprost: v grelnik nalijte vodo, dodajte dve žlički citronske kisline in jo zavrite. Ko voda zavre, počakajte približno deset minut. Vodni kamen se bo začel raztapljati, dno grelnika pa bo znova gladko in sijoče. Po čiščenju ga še enkrat napolnite s čisto vodo in jo zavrite, da odstranite morebitne ostanke citronske kisline. Na območjih z zelo trdo vodo strokovnjaki priporočajo čiščenje enkrat na mesec, v krajih z mehkejšo pa običajno zadostuje čiščenje vsaka dva do tri mesece.

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