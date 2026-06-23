Volkswagen t-roc ravno prav zrasel: dober pogon, umirjena digitalizacija (FOTO)

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Videz je zdaj drugačen, bolj usločen.

Ko si t-roca letnik 2026 ogledamo pobliže, je jasno, da je to pač res nov model. Videz je drugačen, bolj usločen, in čeprav je avtomobil večji, ne deluje okorno. Prepriča v vožnji in vsakdanji uporabi, a kaj le moramo pripomniti. 35.903 evre stane osnovni model (40.242 evrov testni). Volkswagen t-roc po novem v dolžino meri 437 cm, kar precej (12 cm) je večji od predhodnika. Ima še bolj izrazito kupejevsko linijo. Po nekaterih elementih dizajna je blizu drugim novejšim modelom znamke Volkswagen, tako ima v sprednjem delu značilen svetlobni pas skupaj z značko znamke, na zadnji strani je ta ...