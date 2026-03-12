  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVIDNO

Ta vroči trend v postelji je lahko zelo nevaren

Oboževali so ga že stari Grki, a prinaša določena tveganja.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Tforgo/Gettyimages

FOTO: Tforgo/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Tforgo/Gettyimages
M. Fl.
 12. 3. 2026 | 18:00
4:01
A+A-

Ko gre za iskanje načinov za popestritev življenje v spalnici, ima vsak svoje preference. Nekateri imajo radi biče in verige, drugi cvetne lističe in dišeče sveče, obstajajo pa tudi takšni, ki se v posteljo odpravijo kar naravnost od hladilnika in svoje spolno življenje začinijo s hrano. Portal LADBible poroča, da skoraj polovica Britancev (okoli 45 odstotkov) verjame, da je hrana lahko prav tako senzualna kot erotični pripomočki. Gre za trend, imenovan sitofilija, ki je trenutno v porastu in pomeni vključevanje hrane v intimne odnose, kar ima pravzaprav dolgo zgodovino.

Kaj je sitofilija?

Sitofilija, znana tudi kot igra s hrano, se nanaša na spolne fantazije in dejavnosti, pri katerih imajo pomembno vlogo živila. V praksi to pogosto pomeni mazanje partnerjevega telesa s stepeno smetano ali različnimi kremami, omakami ali drugimi tekočinami, vendar obstaja veliko različic te prakse. Seksualna terapevtka Courtney Boyer je za portal Metro pojasnila, zakaj se nekaterim parom ta ideja zdi privlačna: »Ne zahteva posebne opreme in je lahko manj zastrašujoča kot BDSM tehnike, kot sta udarjanje ali vezanje. Je odličen način, da poskusite nekaj novega,«  je povedala.

Po njenih besedah, čeprav se o sitofiliji danes več govori, kombinacija hrane in erotike nikakor ni sodoben izum. »Hrana in erotika se prepletata že tisočletja. Starodavne kulture, kot sta grška in rimska, so v svojih ritualih in družbenem življenju povezovale hrano, užitek in seksualnost.«  To jasno kažejo umetniške upodobitve iz preteklosti: razkošne pojedine, vino, sadje in sproščena, prepletena telesa so na antičnih vazah pogosto simbolizirali hedonizem in telesni užitek. »Vse omenjeno dokazuje, da ljudje že dolgo erotizirajo tisto, s čimer se hranijo,« dodaja Boyerjeva. Strokovnjaki poudarjajo, da je bistvo v stimulaciji vseh čutov: okusa, vonja, dotika in pričakovanja.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

»Okus, vonj, tekstura, pričakovanje, zadovoljstvo … vse to ima pomembno vlogo. Dejanje hranjenja in sprejemanja hrane je lahko intimno, skrbno in povezano celo z občutkom moči, odvisno od dinamike odnosa,« pravi seksologinja. Ko temu dodate še tabu, saj naj hrana ne bi bila namenjena seksu, pa tudi nekaj nereda in čutne preobremenjenosti, se občutek ranljivosti in zavedanja lastnega telesa še okrepi. Z drugimi besedami: kombinacija prepovedanega, senzualnega in nekoliko neurejenega lahko pri nekaterih parih poveča vznemirjenje.

Najbolj priljubljena hrana

Po raziskavi, ki jo je izvedel spletni supermarket Ocado, je stepena smetana najpogostejši pripomoček v spalnici. Sledijo čokolada, led in jagode, na seznamu pa so tudi banane, kumare, bučke, sladoled, javorjev sirup, kokosovo olje, med in sadje, prelito s čokolado.

FOTO: Tforgo/Gettyimages
FOTO: Tforgo/Gettyimages

Igra s hrano v postelji ni vedno varna

Strokovnjaki opozarjajo, da eksperimentiranje s hrano zahteva previdnost. »Vse, kar vstavite v nožnico, mora biti takšno, da je mogoče odstraniti v enem kos,« poudarja Karin O'Sullivan strokovnjakinja za spolno zdravje. »Ostanke hrane v nožnici je pogosto treba odstraniti na urgenci ali v kliniki za spolno zdravje. Vstavljanje kakršnekoli hrane v nožnico, sploh slaščic, sicer ni priporočljivo. Nožnica ima svoje naravno in zdravo ravnovesje, ki ga tujki porušijo.« Zato strokovnjaki priporočajo, da pari, ki se odločijo za takšno igro, pazijo na higieno, varnost in meje obeh partnerjev. Čeprav se sitofilija lahko zdi nedolžna in zabavna, bi moralo biti zdravje vedno na prvem mestu, opozarja Glossy.rs.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: ti trije astrološki znaki so v postelji pravi čarovniki

Rojene v nekaterih astroloških znakih krasi posebna erotična energija.
4. 3. 2026 | 06:00
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI VSAK MESEC

Po Sloveniji smo našli kopico erotičnih zabav: v termah dvignile prah, drugje cvetijo

Napoved erotične zabave v termah dvignila precej prahu, a še zdaleč ni edina.
29. 1. 2026 | 18:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Erotične zapovedi za globino

V intimo so vključene tudi misli, vrednote in ideje. Pogovor pred seksom sprosti ozračje.
11. 9. 2025 | 21:19

Več iz teme

erotikahranaspolnost
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Dojenčka našli mrtvega na nadstrešku pred hišo: policija preiskovala umor

Policija je preiskovala smrt novorojenčka, ki so ga našli na nadstrešku za avtomobile v Gradcu.
12. 3. 2026 | 18:05
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KRISTUS

Doprsni kip je delo Michelangela

V baziliki sredi Rima ga je stoletja ohranjal katoliški red. Skulptura je zdaj zaščitena z alarmnim sistemom.
12. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREVIDNO

Ta vroči trend v postelji je lahko zelo nevaren

Oboževali so ga že stari Grki, a prinaša določena tveganja.
12. 3. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Tuji trači
POD DROBNOGLEDOM

Ali se je Dončić z zvezdnico Netflixa zapletel v afero? Izdali naj bi ga všečki, moral se je oglasiti

Oglasil se je sredi govoric o nezvestobi in razhodu.
12. 3. 2026 | 17:25
17:15
Novice  |  Svet
RUSIJA

Putinov jastreb svari pred zombi apokalipso?! »Morda ne bo le fantazija ...«

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je znova dvignil prah z nenavadnimi in skrajnimi izjavami. Tokrat je posvaril pred zombi apokalipso.
12. 3. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL OBČUTEK

Harmonikarjeva poročna pravljica

Nova skladba pripoveduje zgodbo o iskreni ljubezni, poroki in skupni življenjski poti.
Mojca Marot12. 3. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki