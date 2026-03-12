Ta vroči trend v postelji je lahko zelo nevaren

Ko gre za iskanje načinov za popestritev življenje v spalnici, ima vsak svoje preference. Nekateri imajo radi biče in verige, drugi cvetne lističe in dišeče sveče, obstajajo pa tudi takšni, ki se v posteljo odpravijo kar naravnost od hladilnika in svoje spolno življenje začinijo s hrano. Portal LADBible poroča, da skoraj polovica Britancev (okoli 45 odstotkov) verjame, da je hrana lahko prav tako senzualna kot erotični pripomočki. Gre za trend, imenovan sitofilija, ki je trenutno v porastu in pomeni vključevanje hrane v intimne odnose, kar ima pravzaprav dolgo zgodovino.

Kaj je sitofilija?

Sitofilija, znana tudi kot igra s hrano, se nanaša na spolne fantazije in dejavnosti, pri katerih imajo pomembno vlogo živila. V praksi to pogosto pomeni mazanje partnerjevega telesa s stepeno smetano ali različnimi kremami, omakami ali drugimi tekočinami, vendar obstaja veliko različic te prakse. Seksualna terapevtka Courtney Boyer je za portal Metro pojasnila, zakaj se nekaterim parom ta ideja zdi privlačna: »Ne zahteva posebne opreme in je lahko manj zastrašujoča kot BDSM tehnike, kot sta udarjanje ali vezanje. Je odličen način, da poskusite nekaj novega,« je povedala.

Po njenih besedah, čeprav se o sitofiliji danes več govori, kombinacija hrane in erotike nikakor ni sodoben izum. »Hrana in erotika se prepletata že tisočletja. Starodavne kulture, kot sta grška in rimska, so v svojih ritualih in družbenem življenju povezovale hrano, užitek in seksualnost.« To jasno kažejo umetniške upodobitve iz preteklosti: razkošne pojedine, vino, sadje in sproščena, prepletena telesa so na antičnih vazah pogosto simbolizirali hedonizem in telesni užitek. »Vse omenjeno dokazuje, da ljudje že dolgo erotizirajo tisto, s čimer se hranijo,« dodaja Boyerjeva. Strokovnjaki poudarjajo, da je bistvo v stimulaciji vseh čutov: okusa, vonja, dotika in pričakovanja.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

»Okus, vonj, tekstura, pričakovanje, zadovoljstvo … vse to ima pomembno vlogo. Dejanje hranjenja in sprejemanja hrane je lahko intimno, skrbno in povezano celo z občutkom moči, odvisno od dinamike odnosa,« pravi seksologinja. Ko temu dodate še tabu, saj naj hrana ne bi bila namenjena seksu, pa tudi nekaj nereda in čutne preobremenjenosti, se občutek ranljivosti in zavedanja lastnega telesa še okrepi. Z drugimi besedami: kombinacija prepovedanega, senzualnega in nekoliko neurejenega lahko pri nekaterih parih poveča vznemirjenje.

Najbolj priljubljena hrana

Po raziskavi, ki jo je izvedel spletni supermarket Ocado, je stepena smetana najpogostejši pripomoček v spalnici. Sledijo čokolada, led in jagode, na seznamu pa so tudi banane, kumare, bučke, sladoled, javorjev sirup, kokosovo olje, med in sadje, prelito s čokolado.

FOTO: Tforgo/Gettyimages

Igra s hrano v postelji ni vedno varna

Strokovnjaki opozarjajo, da eksperimentiranje s hrano zahteva previdnost. »Vse, kar vstavite v nožnico, mora biti takšno, da je mogoče odstraniti v enem kos,« poudarja Karin O'Sullivan strokovnjakinja za spolno zdravje. »Ostanke hrane v nožnici je pogosto treba odstraniti na urgenci ali v kliniki za spolno zdravje. Vstavljanje kakršnekoli hrane v nožnico, sploh slaščic, sicer ni priporočljivo. Nožnica ima svoje naravno in zdravo ravnovesje, ki ga tujki porušijo.« Zato strokovnjaki priporočajo, da pari, ki se odločijo za takšno igro, pazijo na higieno, varnost in meje obeh partnerjev. Čeprav se sitofilija lahko zdi nedolžna in zabavna, bi moralo biti zdravje vedno na prvem mestu, opozarja Glossy.rs.