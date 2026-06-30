  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZALIVANJE V VROČINI

Vročinski valovi: kdaj zalivati, da rastlinam ne škodimo

Rastlin nikar ne zalivajmo takrat, ko sonce najbolj pripeka; v vročini ni pomembno samo to, da zalivamo, temveč tudi kdaj in kako to počnemo
Zalivati zgolj po urniku ni pametno, pravilo enkrat na teden namreč ne velja za vse rastline. FOTO: Phil Boorman/Getty Images

Zalivati zgolj po urniku ni pametno, pravilo enkrat na teden namreč ne velja za vse rastline. FOTO: Phil Boorman/Getty Images

Tudi preveč vode ni rešitev. Foto: Timotical/Getty Images

Tudi preveč vode ni rešitev. Foto: Timotical/Getty Images

Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. FOTO: Connect Images/Getty Images/connect Images

Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. FOTO: Connect Images/Getty Images/connect Images

Zalivati zgolj po urniku ni pametno, pravilo enkrat na teden namreč ne velja za vse rastline. FOTO: Phil Boorman/Getty Images
Tudi preveč vode ni rešitev. Foto: Timotical/Getty Images
Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. FOTO: Connect Images/Getty Images/connect Images
L. K.
 30. 6. 2026 | 12:10
3:15
A+A-

Vročinski valovi in vse višje temperature postajajo prava preizkušnja za vrtove, balkone in bližnjo okolico. Ko rastline ovenijo, se namreč številni prestrašimo in takoj zgrabimo cev za zalivanje. Vendar pa je prav to največja napaka. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko napačno zalivanje naredi rastlinam več škode kot koristi. Po priporočilih britanskega Kraljevega hortikulturnega društva je najboljši čas za zalivanje zgodaj zjutraj. Takrat so temperature še dovolj nizke, voda počasneje izhlapeva, vlaga pa precej lažje prodre globlje v zemljo ter doseže korenine. Rastline lahko nato čez dan postopoma porabljajo vodo, ki so jo prejele že zjutraj, zato se lažje spopadejo z vročino.

Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. Velik del vode takrat izhlapi, še preden pride do korenin, zato je poraba vode večja, učinek pa znatno manjši. Slaba navada je tudi vsakodnevno površinsko zalivanje. Če rastline dobivajo le malo vode, vendar zelo pogosto, razvijejo plitve korenine. Takšne rastline so v suši zato samo še bolj ranljive.

Pretirano zalivanje lahko povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni.

Trate preživijo sušo

Strokovnjaki odsvetujejo tudi zalivanje po listih. Mokri listi, še zlasti zvečer in ponoči, lahko ustvarijo idealne razmere za razvoj glivičnih bolezni, privabijo pa lahko tudi nekatere škodljivce. Prav tako ni pametno zalivati zgolj po urniku. Pravilo enkrat na teden ne velja za vse. Potrebe rastlin so odvisne od vrste tal, količine padavin, temperature, vetra in starosti rastline. Tudi preveč vode ni rešitev. Pretirano zalivanje lahko povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni. Rastlina tako trpi podobno kot pri pomanjkanju vlage, le da je vzrok nasproten. Posebno občutljive so zelenjadnice in rastline v loncih, ki jih je treba med vročino redno preverjati. Lončnice se izsušijo precej hitreje kot rastline v zemlji in lahko potrebujejo celo dvakrat več vode. Odrasla drevesa in dobro ukoreninjeni grmi potrebujejo dodatno zalivanje praviloma le v dolgotrajni suši.

Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. FOTO: Connect Images/Getty Images/connect Images
Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. FOTO: Connect Images/Getty Images/connect Images

Krajša sušna obdobja trate večinoma preživijo. In si že po prvem dežju lepo opomorejo. Najbolje je zalivati redkeje, a temeljito. Tako voda prodre globlje, rastline pa razvijejo močnejše korenine in postanejo odpornejše proti poletnim ekstremom. Pomagala bo tudi zastirka iz lubja, slame ali komposta, ki bo zmanjšala izgubo vlage in varovala zemljo pred izsušitvijo. Če zjutraj opazimo povešene liste, je to znak, da rastlini res primanjkuje vode. Takrat ukrepajmo. Ne panično in ne sredi največje pripeke, ampak premišljeno. V vročini ni pomembno samo to, da zalivamo, temveč tudi kdaj in kako.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vrttravaTratazalivanjevodasušapodnebne sprememberastlinekmetijstvookrasne rastlinevročinavrtnarjenje
ZADNJE NOVICE
12:15
Novice  |  Slovenija
RUMENO OPOZORILO

Konec peklenske vročine! Po dveh tednih prihaja hladna fronta, možne tudi močnejše nevihte

Po skoraj dveh tednih izjemne vročine, ki je po Sloveniji podrla številne junijske temperaturne rekorde, se vremenska slika spreminja.
30. 6. 2026 | 12:15
12:10
Lifestyle  |  Stil
ZALIVANJE V VROČINI

Vročinski valovi: kdaj zalivati, da rastlinam ne škodimo

Rastlin nikar ne zalivajmo takrat, ko sonce najbolj pripeka; v vročini ni pomembno samo to, da zalivamo, temveč tudi kdaj in kako to počnemo
30. 6. 2026 | 12:10
11:45
Novice  |  Svet
NEURJE PRI SOSEDIH

Neurje se je zneslo nad deli Italije in Avstrije: avtobus končal v hudourniku, potnike so reševali gasilci (FOTO)

Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je v ponedeljek zvečer zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala toča. Na Solnograškem v sosednji Avstriji pa so morali zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest posredovati gasilci. Zaradi plazov so bili na delu tudi gasilci na Tirolskem.
30. 6. 2026 | 11:45
11:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
11:10
Bulvar  |  Šokkast
ČLANA SKUPINE MRFY

Slovenska glasbenika razkrila: sklenila sta krvno zavezo!

Razkrila sta zakulisje nastajanja novega albuma in spregovorila o prijateljstvu, ki traja že več kot desetletje, ter o nenavadni zaobljubi, ki ju povezuje še danes
Petra Kalan30. 6. 2026 | 11:10
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
VROČINA

Velik požar pri Kerinovem Grmu: zgoreli hektarji njiv in bale sena, gasilec končal v bolnišnici (FOTO)

V okolici Kerinovega Grma je včeraj popoldne izbruhnil obsežen požar v naravi, ki je zajel več hektarjev kmetijskih površin. Z ognjenimi zublji so se več ur borili gasilci, eden izmed njih pa je zaradi izčrpanosti med intervencijo potreboval zdravniško pomoč.
30. 6. 2026 | 11:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Koga boste poklicali, ko se vam zalomi?

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki