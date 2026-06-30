Vročinski valovi: kdaj zalivati, da rastlinam ne škodimo

Vročinski valovi in vse višje temperature postajajo prava preizkušnja za vrtove, balkone in bližnjo okolico. Ko rastline ovenijo, se namreč številni prestrašimo in takoj zgrabimo cev za zalivanje. Vendar pa je prav to največja napaka. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko napačno zalivanje naredi rastlinam več škode kot koristi. Po priporočilih britanskega Kraljevega hortikulturnega društva je najboljši čas za zalivanje zgodaj zjutraj. Takrat so temperature še dovolj nizke, voda počasneje izhlapeva, vlaga pa precej lažje prodre globlje v zemljo ter doseže korenine. Rastline lahko nato čez dan postopoma porabljajo vodo, ki so jo prejele že zjutraj, zato se lažje spopadejo z vročino.

Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. Velik del vode takrat izhlapi, še preden pride do korenin, zato je poraba vode večja, učinek pa znatno manjši. Slaba navada je tudi vsakodnevno površinsko zalivanje. Če rastline dobivajo le malo vode, vendar zelo pogosto, razvijejo plitve korenine. Takšne rastline so v suši zato samo še bolj ranljive.

Pretirano zalivanje lahko povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni.

Trate preživijo sušo

Strokovnjaki odsvetujejo tudi zalivanje po listih. Mokri listi, še zlasti zvečer in ponoči, lahko ustvarijo idealne razmere za razvoj glivičnih bolezni, privabijo pa lahko tudi nekatere škodljivce. Prav tako ni pametno zalivati zgolj po urniku. Pravilo enkrat na teden ne velja za vse. Potrebe rastlin so odvisne od vrste tal, količine padavin, temperature, vetra in starosti rastline. Tudi preveč vode ni rešitev. Pretirano zalivanje lahko povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni. Rastlina tako trpi podobno kot pri pomanjkanju vlage, le da je vzrok nasproten. Posebno občutljive so zelenjadnice in rastline v loncih, ki jih je treba med vročino redno preverjati. Lončnice se izsušijo precej hitreje kot rastline v zemlji in lahko potrebujejo celo dvakrat več vode. Odrasla drevesa in dobro ukoreninjeni grmi potrebujejo dodatno zalivanje praviloma le v dolgotrajni suši.

Največja napaka je zalivanje sredi dneva, ko sonce najbolj pripeka. FOTO: Connect Images/Getty Images/connect Images

Krajša sušna obdobja trate večinoma preživijo. In si že po prvem dežju lepo opomorejo. Najbolje je zalivati redkeje, a temeljito. Tako voda prodre globlje, rastline pa razvijejo močnejše korenine in postanejo odpornejše proti poletnim ekstremom. Pomagala bo tudi zastirka iz lubja, slame ali komposta, ki bo zmanjšala izgubo vlage in varovala zemljo pred izsušitvijo. Če zjutraj opazimo povešene liste, je to znak, da rastlini res primanjkuje vode. Takrat ukrepajmo. Ne panično in ne sredi največje pripeke, ampak premišljeno. V vročini ni pomembno samo to, da zalivamo, temveč tudi kdaj in kako.