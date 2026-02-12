  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIK LJUBEZNI

Vrtnice in čokolada niso dovolj: zakaj v času valentinovega razpadajo zveze

S približevanjem 14. februarja so težave v odnosih vse očitnejše.
FOTO: Iryna Imago/Gettyimages

FOTO: Iryna Imago/Gettyimages

 FOTO: Guliver/Gettyimages

 FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Alexraths/Gettyimages

 FOTO: Alexraths/Gettyimages

FOTO: Iryna Imago/Gettyimages
 FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Alexraths/Gettyimages
M. Fl.
 12. 2. 2026 | 18:00
4:21
A+A-

Raziskava, ki je leto dni spremljala intimne pare, je pokazala, da je verjetnost razhoda v dveh tednih pred valentinovim približno 2,5-krat višja kot jeseni ali spomladi. Ko so raziskovalci upoštevali še dolžino zveze, pretekle izkušnje z odnosi in spol, je bila verjetnost razhoda v tem obdobju kar več kot petkrat višja. Povečanje števila razhodov je bilo očitno predvsem pri parih, ki so že imeli težave, ne pa pri tistih, katerih odnos je bil stabilen ali se je še krepil. Na prvi pogled se to zdi nenavadno. Zakaj bi se pari razšli v času praznika, posvečenem ljubezni, povezanosti in predanosti?

 FOTO: Guliver/Gettyimages
 FOTO: Guliver/Gettyimages

Ugotovitve nakazujejo, da valentinovo deluje kot opomnik. Pri parih, ki se že dlje časa soočajo s težavami, lahko ta praznik občutke še okrepi in tiste v zvezi prisili, da se soočijo z vprašanji, ki so jih morda dolgo potiskali v ozadje: ali sem v tej zvezi srečen? Ali napredujeva? Je to praznik, ki ga glede na odnos želim praznovati? Psihologi takšne trenutke imenujejo časovni mejniki, to so točke, ki čas psihološko razdelijo na prej in potem. Spodbujajo k razmisleku o življenju in k sprejemanju odločitev, s katerimi se je prej odlašalo. Romantični odnosi pri tem niso izjema. Takšni datumi ne ustvarjajo dvoma, temveč pospešijo odločitve, ki so že dozorevale. Zamolčano negotovost spremenijo v občutek, da je sprememba neizogibna.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Valentinovo ni običajen mejnik. Gre za izrazito ritualiziran in komercializiran praznik, ki pri ljudeh pogosto vzbuja močne odzive, in le redko kdo do njega ostaja ravnodušen. V dneh okoli praznika oglaševanje, izložbe in družbena omrežja krepijo predstavo o tem, kakšna naj bi bila ljubezen: darila, trud, javni izrazi naklonjenosti in vidna predanost. Sodelovanje v teh ritualih simbolizira vlaganje v skupno prihodnost, izostanek pa lahko sproži dvome ali razočaranje. V tem smislu valentinovo ne spodbuja le razmisleka, temveč zahteva tudi dejavno potrditev odnosa. To pomaga pojasniti, zakaj do razhodov pogosto pride prav pred njim. Razhod po valentinovem se lahko zdi neiskren, zlasti če so si partnerji že izmenjali darila ali naredili načrte. Mnogi se zato raje odločijo za odhod, kot da bi se pretvarjali, da čutijo romantiko, ki je ni več, ali sprejeli geste, ki nakazujejo stopnjo predanosti, o kateri niso več prepričani.

 FOTO: Alexraths/Gettyimages
 FOTO: Alexraths/Gettyimages

Raziskave kažejo tudi, da posamezniki včasih odlašajo z razhodom, da bi partnerju prihranili bolečino. V eni izmed raziskav je 22 odstotkov odraslih priznalo, da so zvezo končali pred valentinovim, ker niso želeli, da bi partner po nepotrebnem kupoval darila ali zapravljal denar, ko so sami že vedeli, da je razmerja konec. Občutek razdvojenosti; želja, da partnerja ne bi prizadeli, hkrati pa nezmožnost nadaljnjega pretvarjanja, psihologi imenujejo ambivalentnost. To ni ravnodušnost, temveč neprijetna situacija, v kateri hkrati doživljamo nasprotujoča si čustva in motive. Takšna notranja napetost lahko traja dolgo pred dejanskim razhodom, tudi v odnosih, ki na zunaj delujejo stabilni. Raziskave kažejo, da ambivalentnost dolgoročno napoveduje manjše zadovoljstvo in večjo nestabilnost zveze.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Valentinovo to ambivalentnost še okrepi, saj zasebno negotovost spremeni v javno sporočilo. Rezervacije večerij, pošiljanje cvetja ali objave na družbenih omrežjih imajo simbolni pomen in svetu sporočajo, da je odnos trden ter usmerjen v prihodnost. Svoje doda družbena primerjava. Ob valentinovem so odnosi drugih še posebej vidni,  pogosto v idealizirani podobi. Ko se pričakovanja glede tega, kakšna naj bi bila ljubezen dvigne, se lahko odnos, ki je že obremenjen z dvomi, nenadoma zdi neustrezen. Seveda valentinovo samo po sebi redko povzroči razhod. Lahko pa mesece negotovosti nenadoma postavi v ospredje in zasebne dvome spremeni v odločitve, ki se zdijo nujne in neodložljive, pojasnjuje portal Miss Zdrava.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
VALENTINOVO

Tudi v Sloveniji vse več odštevamo za darila

Mnogi za valentinovo globoko sežejo v denarnico.
12. 2. 2026 | 06:17
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIK LJUBEZNI

To so najbolj zaželena darila za valentinovo

Med najbolj priljubljenimi darili so čokolada, druge slaščice in rože.
9. 2. 2026 | 19:40

Več iz teme

valentinovorazhododnosiljubezenprazniki
ZADNJE NOVICE
18:30
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Država vrača denar za rekuperacijo – preverite, koliko lahko dobite

Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
Kaja Berlot12. 2. 2026 | 18:30
18:25
Bulvar  |  Domači trači
ŽIVLJENJE PO RESNIČNOSTNEM ŠOVU

Ema in Jan (Kmetija) sta potrdila zvezo: objavila tudi posnetek z nosečniškim testom (VIDEO)

Poleg taktiziranja in napetih dvobojev letošnjo Kmetijo zaznamujejo tudi prve romance.
12. 2. 2026 | 18:25
18:20
Šport  |  Tekme
ŠAH

Carlsen nadaljuje zbiranje šahovskih lovorik

V finalu je bil boljši od Firouzje, Lazavik pa je presenetil Nakamuro.
12. 2. 2026 | 18:20
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA V SARAJEVU

Tramvaj iztiril na eno najbolj prometnih cest v mestu: umrl mlad moški, 17-letnici amputirali nogo

Vzrok iztirjenja še ni znan.
12. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIK LJUBEZNI

Vrtnice in čokolada niso dovolj: zakaj v času valentinovega razpadajo zveze

S približevanjem 14. februarja so težave v odnosih vse očitnejše.
12. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: To prinaša vesolje na petek trinajsti

Ta položaj nas vabi, da se zazremo vase, premislimo o svojih ambicijah ...
Delo UI12. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki