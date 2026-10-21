Vsaka rez sadnega drevja ob svojem času

Ko drevesa odvržejo listje, se razkrijejo suhe, poškodovane ali pregoste veje. Jeseni je zato pomembnejše od obsežnega obrezovanja predvsem čiščenje sadovnjaka. Z dreves odstranimo mumificirane plodove, ki so ostali po obiranju, s tal poberemo gnilo sadje ter odstranimo polomljene in nevarno viseče veje. Na deblih in vejah preverimo tudi, ali je skorja razpokana, ugreznjena ali odstopa in ali les ob njej odmira. Takšne spremembe so lahko znamenje bolezni, zato ukrep prilagodimo vzroku, okužene rastlinske ostanke pa odstranimo iz sadovnjaka. Obenem pregledamo opore mladih dreves ter preverimo zaščito pred divjadjo, ki bi pozimi lahko obgrizla debla. Večino oblikovalne in pomlajevalne rezi prihranimo za primernejši čas, saj se rane v hladnem vremenu počasneje celijo.

Sadno drevje temeljito pregledamo ter odstranimo obolele plodove in poškodovane veje.

Pri jablanah in hruškah glavno rez praviloma opravimo proti koncu zime, ko najhujši mraz popusti, drevesi pa še mirujeta. Odstranimo veje, ki se križajo, rastejo v notranjost krošnje ali jo pretirano zgoščajo, ter tako izboljšamo njeno osvetljenost in zračnost. Pri starejših drevesih se močnemu pomlajevanju naenkrat raje izognemo, saj lahko spodbudi bujno rast pokončnih poganjkov. Če so jablane ali hruške zelo bujne, lahko njihovo rast umirjamo tudi s poletno rezjo, s katero hkrati izboljšamo osvetljenost krošnje. Pri koščičarjih je čas posega drugačen. Češnje je najbolje obrezovati po obiranju, praviloma poleti. Rez starejših rodnih dreves opravimo dovolj zgodaj, praviloma do konca avgusta. Mlada drevesa, pri katerih šele oblikujemo krošnjo, obrezujemo spomladi. Večje posege pri češnjah torej raje načrtujemo poleti kot pozno jeseni ali pozimi.

Tudi slive lahko obrezujemo v času mirovanja ali med rastno dobo. Rez po obiranju je pogosto primerna za zmerno redčenje krošnje in izboljšanje njene osvetljenosti. Pri starejših drevesih se izogibamo močnemu pomlajevanju naenkrat, saj se po takem posegu pogosto razvije veliko pokončnih poganjkov. Breskve obrezujemo v času mirovanja ali poleti. V hladnejših legah spomladansko rez opravimo tik pred cvetenjem, ko lahko po zimi bolje ocenimo stanje lesa. Poletna rez je primerna za uravnavanje rasti in osvetljenosti krošnje. Pri marelicah večje posege praviloma načrtujemo med rastno dobo, po cvetenju, ko je vreme toplo in suho.

Pri večjih rezih počakamo na razmere, v katerih si bo drevo po posegu laže opomoglo.

Vse pogosteje tudi na celinskih vrtovih raste figa, ki ne potrebuje veliko obrezovanja. Krošnjo oblikujemo postopoma, odstranjujemo suhe, poškodovane in pregoste veje ter pazimo, da ne odrežemo preveč, saj lahko močna rez spodbudi bujno rast poganjkov in zmanjša pridelek. V hladnejših legah večje posege opravimo spomladi, ko mine nevarnost hujšega mraza in lahko ocenimo, kateri deli so prezimili nepoškodovani. Jeseni fige ne obrezujemo močno, temveč poskrbimo predvsem za zaščito pred mrazom, zlasti pri mladih rastlinah.

Okužene plodove in dele rastlin odstranimo z vrta. FOTO: Elena Popova/Getty Images

Večino oblikovalne in pomlajevalne rezi prihranimo za primernejši čas. FOTO: Redstallion/Getty Images